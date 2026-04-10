В Ужгороде открыли 'Гончаренко центр' с бесплатными курсами и событиями

10 апреля в Ужгороде официально открыли первый на Закарпатье "Гончаренко центр" – бесплатное образовательно-культурное пространство для всех желающих. Новый хаб стал 46-м в сети по всей Украине.

В центре бесплатно будут преподавать иностранные языки, правила дорожного движения, финансовую грамотность и цифровую безопасность. Кроме этого, здесь регулярно будут проводить образовательные лекции, тренинги, творческие мастер-классы и другие события для жителей города.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, открытие центра в Ужгороде – это еще один шаг к расширению доступа украинцев к качественному образованию.

"Мы последовательно строим сеть, которая дает людям возможности для развития независимо от места жительства. Образование должно быть доступно каждому – и Ужгород теперь также на этой карте возможностей. Для нас важно, чтобы такие пространства были в каждом регионе страны и в каждом районном центре", – отметил Алексей Гончаренко.

Директор Гончаренко центра Ужгород Егор Микитюк отмечает, что новое пространство станет местом развития, общения и поддержки для местной общины.

"Мы хотим, чтобы этот центр стал точкой притяжения для активных людей Ужгорода – тех, кто стремится учиться, развиваться и находить новые возможности. Здесь каждый сможет найти что-то для себя: от языковых курсов до практических навыков, которые можно сразу применять в жизни", – подчеркнул он.

Гончаренко центр Ужгород расположен по адресу: ул. Капушанская, 140 (офис № 218, бизнес-центр UBC). Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно по телефону +38 050 188 84 50.

Организаторы призывают жителей участвовать в занятиях и следить за обновлениями в социальных сетях Гончаренко центра Ужгород, чтобы не пропустить старт новых курсов и событий.