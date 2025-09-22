Рош га-Шана: как празднуют еврейский Новый год. Поздравления

Праздник Рош га-Шана, или еврейский Новый год, является одним из ключевых праздников в иудаизме. Его отмечают 1 и 2-го тишрея, что обычно приходится на осень. Для верующих этот день является не только началом нового года, но и временем для духовного осмысления и покаяния.

Видео дня

В этот день, согласно верованиям, Бог определяет судьбу каждого человека на следующий год. Однако это решение не является окончательным, и в течение следующих десяти дней, до праздника Йом-Кипур, человек может повлиять на него.

Религиозное значение и традиции Рош га-Шана

Согласно еврейским преданиям, именно в день Рош га-Шана Бог завершил сотворение мира, создав первых людей. Это событие подчеркивает глубокое духовное значение праздника. Среди других библейских событий, произошедших в этот день, — возвращение голубя, посланного Ноем, к ковчегу и высыхание земли после потопа. Традиционное приветствие на праздник звучит как "Шана това у-метука!", что переводится как "Хорошего и сладкого года!".

Особым атрибутом праздника является шофар — ритуальный рог, изготовленный из рога антилопы куду. Его звуки символизируют призыв к покаянию. Они должны напомнить человеку о необходимости оглянуться на прошлый год, проанализировать свои поступки и осознать допущенные ошибки. В этот период, называемый "десятью днями покаяния", верующие надеются получить благоприятное решение относительно своей судьбы.

Рош га-Шана также используется для отсчета субботних и юбилейных лет, что подчеркивает его важность как одной из точек отсчета в еврейском календаре.

Паломничество в Умань

В Украине Рош га-Шана известен благодаря массовому паломничеству в город Умань, где находится могила цадика Нахмана, основателя течения брацлавского хасидизма. В последний год своей жизни он призвал своих последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики истолковали это как призыв посещать его могилу ежегодно, что и превратилось в традицию.

Хотя некоторые авторитетные раввины не одобряют эту традицию, подчеркивая важность празднования Рош га-Шана в кругу семьи и в Израиле, паломничество остается популярным среди верующих. Этот аспект праздника широко освещается в СМИ, что может создавать ложное впечатление, что посещение Умани является главным событием праздника.

На самом деле большинство верующих-иудеев в Украине встречают праздник дома. Они посещают синагогу для совместной молитвы и участия в ритуалах, связанных с Рош га-Шана. Это подчеркивает, что для большинства верующих праздник является временем для семейных встреч и духовного очищения, а не только для паломничества.

Короткие поздравления на Рош га-Шана

Приветствую вас! Желаю сладкого и счастливого нового года.

Пусть год будет полон здоровья, радости и достатка.

Пусть новый год принесет мир и гармонию в ваш дом.

Шана това у-метука – хорошего и сладкого года вам и семье!

Пусть этот год подарит новые возможности и осуществленные мечты.

Желаю, чтобы каждый день нового года был наполнен любовью.

Пусть в новом году будет больше добра, мира и счастья.

Пусть ваш стол всегда будет богатым, а сердце – благодарным.

Пусть этот год будет светлым, теплым и благословенным.

Уважение това! Пусть новый год расцветет для вас новыми радостями.

Поздравления с Рош га-Шана своими словами в прозе

Примите самые искренние поздравления с праздником Рош га-Шана! Пусть этот Новый год принесет мир, благополучие и радость в ваш дом. Желаю, чтобы все ваши надежды и мечты сбылись, а каждый день был наполнен добром и любовью.

***

Поздравляю с еврейским Новым годом! Пусть он будет для вас сладким, как мед, и таким же плодотворным, как гранат. Желаю, чтобы все ваши дела были успешными, а сердце всегда было полно веры.

***

По случаю Рош га-Шана желаю вам и вашей семье благословенного года. Пусть он принесет здоровье, процветание и гармонию. Шана това у-метука!

***

Пусть звуки шофара наполнят вашу душу светом и надеждой. Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы ваши молитвы были услышаны, а все грехи прощены.

***

С праздником Рош га-Шана! Это время для нового начала и размышлений о будущем. Пусть этот год будет наполнен мудростью, добротой и новыми свершениями.

***

От всей души поздравляю с Новым годом! Пусть он будет годом благословений, мира и счастья. Желаю, чтобы Господь записал вас в Книгу Жизни на следующий год.

***

Пусть в этот праздничный день все ваши начинания будут успешными. С Рош га-Шана! Желаю вам крепкого здоровья и большой удачи во всех начинаниях.

***

Поздравляю с праздником! Пусть этот Новый год принесет вам благополучие, а все беды останутся в прошлом. Желаю, чтобы ваша жизнь была сладкой и радостной, как яблоко с медом.

***

Счастливого Нового года! Желаю, чтобы следующие 12 месяцев были полны радостных событий, больших достижений и настоящего счастья. Пусть добро всегда возвращается к вам.

***

OBOZ.UA ранее писал, как в Умани хасиды празднуют Рош га-Шана.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.