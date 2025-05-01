В Украину возвращаются заморозки: синоптики предупредили об изменении погоды в первые дни мая

Погода в Украине в четверг, 1 мая, будет преимущественно теплой в большинстве регионов – столбики термометров днем будут колебаться от +16 до +24 градусов. Впрочем, на следующий день, 2 мая, синоптики прогнозируют ночью на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. 1 мая в основном будет без осадков. Лишь в западных, северных, центральных и Харьковской областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Также синоптики предупредили о порывах ветра в северных и центральных областях от 15 до 20 м/с.

Ночью в четверг ожидается от +5 до +10 градусов, на побережье морей около +13. Днем столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов, в северной части от +15 до +20.

В Киевской области 1 мая переменная облачность; ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь и порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

Температура по области ночью от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +20. В Киеве ночью от +8 до +10, днем от +16 до +18.

В пятницу, 2 мая, синоптики предупредили о ночных заморозках на поверхности почвы от 0 до 5 градусов в западных, северных, большинстве центральных областей.

В то же время днем температура будет колебаться от +12 до +16 градусов. В западных и южных регионах синоптики прогнозируют до +22 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что май может разочаровать украинцев нестабильной и дождливой погодой. Согласно его прогнозу, ближе к середине месяца температура воздуха начнет медленно расти, но уже в последние дни весны погода испортится снова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!