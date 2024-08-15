В Украину возвращается жара: синоптик Диденко дала прогноз до конца недели

В Украину возвращается жаркая погода. Столбики термометров в разных регионах к концу недели будут достигать +33 градусов по Цельсию.

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Соответствующим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в пятницу, 16 августа, в Украине будут "нормальные летние +26+29 градусов", а вот в выходные действительно будет припекать.

"16 августа везде будет солнечно, сухо и очень тепло. Немного разве дождей придется в пятницу на Карпаты и на Волынь", – рассказала Диденко.

На юге и западе Украины, по ее словам, ожидается +28+33 градусов и выше.

В Киеве в пятницу будет сухая солнечная погода с температурой +26+28, а вот 17-18 августа тоже будет жарко.

"Лето не собирается уступать свое право. И правильно!" – констатировала синоптик.

Напомним, данные радара погоды Ventusky свидетельствуют о том, что на пересечении второй и третьей декады августа в Украину, вероятно, вернется аномальная жара. В некоторых южных регионах температура воздуха предварительно повысится до +40 °С.

В частности, с 16 по 18 августа столбики термометров иногда будут показывать +30…+36°С. А с понедельника, 19 числа, в "фиолетовой" температурной зоне ожидается под уже +38…+40°С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха пояснила, что новую жару в Украине обусловит антициклон – поле высокого давления, характеризующееся отсутствием атмосферных фронтов и осадков, меньшим количеством облачности и прояснениями.

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