В Украину ворвется жара до +35: синоптик дала детальный прогноз. Карта

В ближайшие дни большинство областей Украины снова охватит жара. Температура воздуха поднимется до +35 градусов и выше.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, в субботу, 17 августа, в Украине ожидается от +29 до +33 градусов, в восточных областях будет немного прохладнее – от +27 до +29 градусов.

В воскресенье и понедельник, 18-19 августа, а также в течение первой половины следующей недели температура в большинстве областей будет достигать +30+35 градусов и более. Жара начнет спадать ко Дню Независимости, 24 августа.

17 августа в Украине будет сухо и солнечно, а уже 18 августа, в воскресенье, на западе, севере и центральных областях местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. На юге и востоке осадки не ожидаются.

В Киеве в субботу прогнозируется сухая и жаркая погода с температурой +30+32 градуса. В воскресенье, 18 августа, жара в столице усилится, днем ожидается +32+35 градусов. Однако во второй половине дня или вечером возможны локальные грозовые дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты Укргидрометцентра также прогнозировали, что в нашу страну вернется жара. Ее вызовет антициклон – поле высокого давления, характеризующееся отсутствием атмосферных фронтов и осадков, меньшим количеством облачности и прояснениями.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.

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