В Украину ворвется 'весеннее' тепло до +15: синоптик рассказала, когда ждать смены погоды. Карта

На выходных 25-26 января в Украине ожидается облачная погода, местами выпадет небольшой дождь, возможен мокрый снег. В то же время продолжается потепление, в воскресенье температура воздуха повысится до весенних +12 градусов, а в начале новой недели – до +15.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, суббота и воскресенье "будут преимущественно пасмурными".

Осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега в субботу ожидаются на юге, в центре и на востоке.

Ветер южный, в субботу – умеренный или небольшой, однако в воскресенье усилится до порывистого, поэтому следует быть осторожными, предупредила Диденко.

По словам синоптика, в Украине продолжается потепление, температура воздуха "неуклонно повышается".

Днем в субботу +3...+7 градусов, на юге +6...+11 градусов.

В воскресенье предвидится в течение дня +5...+10, на юге +7...+12 градусов.

В дальнейшем, по прогнозу, в Украине потеплеет еще на несколько градусов.

"Пик теплой погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно местами до +12+15 градусов!" – спрогнозировала Диденко.

В Киеве в выходные облачно, в воскресенье усилится ветер, однако без существенных осадков. Днем в субботу +4...+6 градусов, в воскресенье +6...+8 градусов.

"Начало следующей недели также будет очень теплым, однако еще будет, конечно, разная температурная траектория. Все-таки и немного января еще впереди, и целый февраль. Словом, среднеевропейская зима продолжается", – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 24 января, Землю накрыла магнитная буря из-за редкого выброса черной плазмы на Солнце. В субботу шторм усилится до "красного" уровня, поэтому в эти дни стоит особенно позаботиться о здоровье.

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