В Украину ворвется "турецкий циклон": синоптик рассказал, каких сюрпризов стоит ожидать

Середина сентября 2026 года принесет в Украину динамичную и контрастную погоду с летней жарой и осенними осадками. Несмотря на календарное начало осени, в некоторых регионах температура воздуха по-прежнему будет подниматься почти до отметки +30…+31 °C, хотя ночи будут становиться все более прохладными.

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В то же время синоптическую ситуацию в стране существенно изменит атмосферный фронт, а впоследствии – циклон с территории Турции. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Погода на выходные: атмосферный фронт, грозы и температурные контрасты

В ближайшие дни синоптическая обстановка в Украине будет неравномерной из-за движения атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток. В субботу, 12 сентября, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди с грозами. В это же время на юге и востоке сохранится сухая погода, а утром возможен туман. Из-за прохождения фронта на севере и западе дневная температура опустится до +13…+18 °C, тогда как на юге столбики термометров поднимутся до +31 °C.

В воскресенье, 13 сентября, кратковременные дожди возможны почти по всей стране, кроме запада и юго-востока. Ночные температуры составят +8…+13 °C (на юге и востоке до +17 °C), а днем в большинстве областей воздух прогреется до комфортных +18…+24 °C. В юго-западной части страны сохранится жара до +31 °C.

Влияние "турецкого циклона" и прогноз на следующую неделю

Начало новой недели принесет новые синоптические изменения. В понедельник, 14 сентября, большая часть территории Украины будет находиться под влиянием поля высокого давления, поэтому осадков не ожидается. Однако южные области и Крым почувствуют влияние атмосферного фронта от циклона, расположенного над Турцией – там пройдут кратковременные дожди. Дневная температура в большинстве регионов составит +18…+24 °C, а на юго-востоке – до +29 °C.

Во вторник, 15 сентября, центр "турецкого циклона" переместится к Азовскому морю, что вызовет кратковременные дожди с грозами в южных, восточных и большинстве центральных областей. На остальной территории сохранится сухая погода. До конца недели (16–19 сентября) атмосфера будет оставаться нестабильной: периодические дожди охватят восточные, а впоследствии и западные и центральные области, при этом средняя дневная температура составит +18…+23 °C, а на юго-востоке – до +27 °C.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине ожидалось продолжение метеорологического лета, а температура воздуха должна была быть выше климатической нормы на несколько градусов. В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после теплой погоды страну ждут изменения температурного режима и кратковременные дожди.

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