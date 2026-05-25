В Украину ворвется похолодание: синоптик рассказала, когда ждать изменения погоды. Карта

В начале новой рабочей недели погода в Украине ожидается достаточно комфортной: с ночной прохладой и дневным теплом. В понедельник, 25 мая, в некоторых регионах пройдут небольшие дожди.

Однако, уже с четверга, 28 мая, на территорию нашей страны ворвется похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Новая неделя начнется комфортной температурой воздуха. Ночью вообще прохлада, +11+17 градусов, а в течение дня понедельника ожидается +21+25 градусов, в южной части +24+28 градусов", – говорится в сообщении.

По словам Диденко, в ближайшие сутки в Украине ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который изменит погодные условия в большинстве регионов. Ветер будет северного и северо-западного направления, умеренный, местами порывистый и даже порывистый.

В ночные и утренние часы 25 мая небольшие дожди вероятны на западе и севере страны, тогда как днем и вечером осадки сместятся в центральные, восточные и южные области. В то же время в западных и северных регионах в дневное время будет преобладать сухая и солнечная погода.

В Киеве ночью и утром возможен кратковременный дождь, однако днем осадки маловероятны. Столица постепенно перейдет к сухой погоде.

Температура воздуха в понедельник составит около +23 – +24 градусов, при этом в течение недели ветер будет оставаться порывистым и местами сильным.

Синоптик отметила, что в ближайшей перспективе ожидается снижение температурных показателей.

"Примите во внимание, что с четверга, с 28-го мая, в большинстве областей Украины похолодает, днем ожидается +15 +18 градусов, на юге на несколько градусов выше", – отметила она.

Напомним, по сети начали распространяться сообщения об аномальной жаре, которая надвигается на Европу. На самом деле в отличие от западноевропейских стран, Украину от высоких температур защитит прохладный воздух из Скандинавии.

