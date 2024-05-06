В Украину ворвется похолодание с грозами, возможны заморозки: синоптик дала детальный прогноз. Карта

Со вторника, 7 мая, в Украине ожидается похолодание, дожди и грозы. Ветер будет порывистым со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду, температура воздуха в дальнейшем снизится до +14...+20 градусов, возможны заморозки.

Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, во вторник более свежая воздушная масса с севера приведет к снижению температуры воздуха в западных, северных областях и на Винниччине до +16...+20 градусов.

На остальной территории тепло еще задержится.

"Холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию Украины, 7-го мая принесет дожди с грозами. Разве что в Крыму и Приазовье осадки завтра маловероятны. Юго-западный и западный ветер будет в ближайшие сутки порывистым, иногда даже со штормовыми порывами до 15-ти. 20 метров в секунду, осторожно!" – прогнозирует синоптик.

В дальнейшем, по данным Диденко, воздух будет в Украине повсюду свежим, днем +14...+20 градусов, а среди недели возможны заморозки.

В Киеве 7 мая периодически дождь с грозой. В течение дня +17…+19, порывистый западный ветер.

"Завтра желательно не забыть зонтик, одеться согласно прогнозу, а не выбегать с голыми плечами и коленями, держать неподалеку "корвалолы" и "каптопрессы" (кому важно), потому что из-за смены погоды может и меняться артериальное давление, болеть голова и т.д.", – посоветовала синоптик.

Ранее климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух рассказала OBOZ.UA, что лето 2024 года, по прогнозу, будет жарким, но без аномальных температур. А в июле ожидается большое количество гроз с градом и шквальным ветром.

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