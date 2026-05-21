В Украину вернули останки второго главы ОУН Андрея Мельника и его жены. Фото и видео

В Украину вернули останки Андрея Мельника – второго руководителя Организации украинских националистов после Евгения Коновальца – и его жены Софии Федак-Мельник. Перевозка состоялась в рамках официальной церемонии на границе, где прах передали для дальнейших мемориальных мероприятий.

Ожидается, что супруги будут перезахоронены с государственными и военными почестями. О событии сообщил председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Андрей Мельник умер в 1964 году в Кельне, после чего был похоронен в Люксембурге, где проживал в эмиграции с 1945 года. Его жена София Федак-Мельник была активной деятельницей украинской диаспоры и поддерживала национальное движение.

Возвращение останков стало частью процесса чествования деятелей украинского государственного движения XX века. Андрей Мельник возглавил ОУН в 1938 году после гибели Евгения Коновальца и оставался одной из ключевых фигур организации в эмиграционный период.

После арестов в Польше и пребывания в нацистском концлагере он оказался за пределами Украины, где продолжил политическую деятельность среди диаспоры.

Решение о перезахоронении в Украине стало возможным благодаря координации государственных структур, дипломатов и представителей украинской диаспоры.

Останки планируют вернуть из Люксембурга и перезахоронить на территории Национального военного мемориального кладбища.

