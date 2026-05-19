Останки лидера ОУН Андрея Мельника и его жены перезахоронят в Украине. Фото

В Украине готовят перезахоронение одного из ключевых деятелей украинского национального движения ХХ века – Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. Останки планируют вернуть из Люксембурга и перезахоронить на территории Национального военного мемориального кладбища.

Видео дня

Решение предусматривает международные процедуры, государственные церемонии и военные почести. Об этом сообщил украинский общественный и политический деятель, председатель Организации украинских националистов Богдан Червак.

Что известно

"Теперь об этом можно сказать вслух и уверенно. Полковник Армии УНР и второй Председатель ОУН Андрей Мельник с женой Софией Федак возвращаются в Украину", – сообщил Червак.

Власти Люксембурга, где похоронен полковник с женой, предоставили разрешение на перезахоронение выдающихся украинцев на родной земле.

19 мая в Люксембурге уже состоялась церемония эксгумации праха. Все прошло с соблюдением традиций захоронения 1964 года: розы, сине-желтые и национальные символы, молебен, скорбное пение и слезы присутствующих. В то же время на этот раз было существенное отличие – дань полковнику отдавала уже независимая Украина.

На церемонии присутствовали уполномоченные представители украинского государства – Офиса Президента, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти. Украинская сторона подчеркнула, что таким образом государство чтит фигуру деятеля, который всю жизнь посвятил борьбе за независимость Украины.

Событие называют знаковым, ведь оно демонстрирует возвращение исторической памяти на государственный уровень и символическое восстановление справедливости в отношении украинских деятелей, которые долгое время оставались в эмиграции.

После завершения церемонии останки Андрея Мельника и его жены отправились в Украину, где их ожидает перезахоронение на Национальном военном мемориальном кладбище.

Что известно об Андрее Мельнике

Андрей Атанасович Мельник родился в 1890 году на Львовщине в семье с глубокими украинскими традициями. Образование получал в гимназиях Галичины, а затем учился в Вене, где получил специальность инженера-лесовода.

Во время Первой мировой войны добровольно вступил в Легион Украинских сечевых стрельцов, где быстро проявил себя как способный командир. После распада Австро-Венгрии присоединился к украинской освободительной борьбе и стал одним из ключевых организаторов Сечевых стрельцов в Киеве.

В период Украинской Народной Республики занимал штабные должности, участвовал в военных операциях и входил в ближайший круг украинского военного командования. После поражения освободительной борьбы оказался в эмиграции, где продолжил политическую деятельность.

В 1938 году возглавил Провод украинских националистов (ПУН) и стал вторым председателем ОУН после гибели Евгения Коновальца. В межвоенный период и во время Второй мировой войны находился в Европе, занимался организационной деятельностью и пытался координировать украинские политические силы.

После войны проживал в Люксембурге, где продолжил общественно-политическую деятельность в украинской эмиграции. Умер в 1964 году в Кельне, а был похоронен в Люксембурге рядом с женой Софией.

Его фигура остается одной из ключевых в истории украинского национального движения ХХ века.

15 января этого года на 101-м году также ушла из жизни связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламар. Женщина была разведчицей повстанцев в период освободительной борьбы украинского народа в ХХ веке.

Напомним, что недавно на 97-м году жизни отошел в вечность Иван Мирон – участник освободительного движения, член ОУН, политзаключенный и борец за независимость Украины. Его жизнь – это история несокрушимости и преданности идее свободного государства, которую он отстаивал ценой молодости и десятилетий заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!