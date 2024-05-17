В Украину вернется тепло, но с дождями: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

После длительного похолодания в Украину наконец-то возвращается настоящее весеннее тепло. В выходные, 18-19 мая, прогнозируется теплая погода, хотя во многих областях ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Температура воздуха днем прогреется до 23 градусов.

В субботу, 18 мая, во всех областях заметно потеплеет. Днем средняя температура воздуха будет от +19 до +22 °C, а ночью следует ожидать +8-10 °C. Самые высокие температуры в центральных и восточных областях, где воздух прогреется до +21-23 °C. Несколько прохладнее будет на западе - +17-19 °C. В большинстве областей возможны кратковременные дожди, за исключением северо-запада и юга, где осадков не ожидается.

В воскресенье, 19 мая, также ожидается теплая погода. Днем температура воздуха в большинстве областей будет составлять +20-22 °C, а ночью снизится до +8-10 °C. Почти во всех областях Украины снова прогнозируются кратковременные дожди, кроме Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской Одесской областей и Крыма, где будет сухо.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

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