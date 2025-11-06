В Украину скоро ворвется похолодание: синоптик назвала даты

В течение ближайших дней в Украине будет удерживаться достаточно теплая погода. В дневные часы ожидается +8... +13 градусов, на севере воздух местами прогреется до +17 градусов.

Понижение температуры начнется уже с 11 ноября, однако похолодание не будет критическим. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Аномально теплый ноябрь

Сейчас в Украине преобладает погода, не характерная для ноября. В среднем по стране в ближайшие дни сохранится достаточно теплая погода, днем прогнозируется +9... +15 градусов, а в Крыму будет весеннее тепло до +19 градусов.

В течение 9-10 ноября может поступить атмосферный фронт, поэтому на Закарпатье, в Карпатах, южной части, центральных областях, а 10 ноября и на востоке страны ожидается небольшой дождь. В Карпатах он может сопровождаться еще и мокрым снегом.

Похолодание в середине месяца

По прогнозу синоптика, понижение температуры ожидается 11-13 ноября. В то же время потом температурный фон снова может повыситься. Предстоящее похолодание не будет критическим, ведь речь идет о снижении температуры всего на несколько градусов.

На следующей неделе ночные минимумы могут пересекать отметку 0 градусов и несколько ниже, но где именно будут заморозки и какой интенсивности, синоптика будут точно знать в конце этой недели.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков. Первый месяц зимы принесет много осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Прогноз на зиму дала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

