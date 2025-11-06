Теплее, чем должно быть в ноябре: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине

В начале ноября погода в Украине продолжает быть комфортной. В большинстве регионов температуры выше климатической нормы. Окончание рабочей недели и выходные не принесут существенных изменений температур или мощных осадков. Но на высокогорье Карпат возможны заморозки.

На следующей неделе похолодание и ночные заморозки не исключены и в других регионах страны. Однако это снижение температуры не будет критическим и длительным.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

С четверга, 6 ноября, на Украину будет влиять поле повышенного атмосферного давления, поэтому дождей синоптики не ожидают. Однако за счет теплой и влажной воздушной массы и слабого ветра в западных, северных и восточных областях ночью и утром будет образовываться туман. "Поэтому водителям надо быть максимально внимательными и осторожными", – подчеркнула синоптик.

"Подобные погодные условия в последующие ночи и утренние часы будут создавать предпосылки для возникновения туманов, поэтому нужно следить за предупреждениями от Украинского гидрометеорологического центра и наших гидрометеорологических организаций в каждой области, чтобы знать, к чему готовиться и не попадать в опасные ситуации, вызванные погодой", – добавила она.

Тем не менее в течение ближайших дней в стране будет удерживаться достаточно теплая погода. Только в субботу днем в западных областях местами может быть небольшой и достаточно локальный дождь. За счет прояснений ночью будет несколько прохладнее, до 0... +7 градусов. Зато в дневные часы ожидается +8... +13 градусов, на севере +12... +17 градусов.

В Карпатах на высокогорье возможны заморозки. Ночью температура может опускаться до -2 градусов. Зато в дневные часы ожидается +2... +9 градусов.

В субботу, воскресенье и понедельник синоптики не прогнозируют существенных изменений температур.

"Немного теплее может быть в ночные часы +2... +8 градусов, днем +9... +15 градусов, в Крыму до +19 градусов. Но там уже могут быть определенные осадки, потому что в течение 9-10 ноября может поступить атмосферный фронт. Поэтому на Закарпатье, в Карпатах, южной части, центральных областях, а 10 ноября и на востоке страны ожидаем небольшой дождь. В Карпатах он может сопровождаться еще и мокрым снегом. Но остальная территория остается без осадков", – сообщила Наталья Птуха.

Какой будет погода далее

"Относительно тенденций, то по расчетам на сегодня, согласно оценками специалистов нашего центра, начиная со вторника есть тенденция к определенному снижению температуры, изменению воздушных потоков. То есть до понедельника или даже до выходных у нас преимущественно южная составляющая в воздухе, а в понедельник-вторник ситуация может немного измениться, ведь появится северная составляющая, поступит более прохладная воздушная масса. Поэтому можем ожидать некоторого снижения температуры 11-12-13 ноября. В то же время потом температурный фон снова может повыситься", – объяснила синоптик.

Она заверила, что это похолодание не будет критическим, ведь речь идет о снижении температуры всего на несколько градусов. "На следующей неделе будет немножко прохладнее, возможно, кое-где ночные минимумы могут пересекать отметку 0 градусов и несколько ниже, но где именно будут заморозки и какой интенсивности, будем точно знать в конце этой недели", – отметила Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине по регионам на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 10 ноября. Они показывают, что в стране будут происходить изменения погоды, но не всегда и не везде в сторону похолодания.

В пятницу, 7 ноября, в Украине ожидается погода с прояснениями, дождей не будет. В ночные часы будут сохраняться плюсовые температуры, +2... +5 градусов, на востоке до +8 градусов. Днем в большинстве регионов будет +10... +14 градусов, на юге до +16 градусов.

В субботу, 8 ноября, ночью воздух будет прогреваться до +2... +4 градусов, на юге и востоке до +6 градусов. Днем +9... +12 градусов, в южной и восточной части страны на несколько градусов теплее. Кратковременные осадки в этот день могут пройти в западных областях.

В воскресенье, 9 ноября, в стране ожидается сплошная облачность. В большинстве регионов пройдут кратковременные дожди. При этом ночные температурные показатели несколько повысятся по сравнению с предыдущим днем и будут достигать +7... +9 градусов, на юге до +10 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до +9... +13 градусов, на юге и востоке еще на несколько градусов теплее, в Крыму до +18 градусов.

В понедельник, 10 ноября, синоптики вновь прогнозируют облачность по всей территории Украины и кратковременные осадки в большинстве регионов. В ночные часы воздух будет прогреваться до +3... +7 градусов, на юге до +10 градусов. В дневные часы ожидается +9... +13 градусов, в Крыму до +18 градусов.