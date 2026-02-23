В Украину пришло потепление, но есть 'нюанс': синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Последняя неделя февраля в Украине начнется с незначительного повышения температуры. Однако вместе с потеплением придут мокрый снег с дождем.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. Специалисты предупреждают об образовании гололеда.

Погода в Украине 23 февраля

В понедельник, 23 февраля, в Украине ожидается дождь и мокрый снег, а на дорогах – гололедица. Температура днем будет колебаться от -3 до +2 градусов, на западе и юге – до +7 градусов.

По прогнозу, в большинстве регионов будет облачно. Днем, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидается умеренный мокрый снег с дождем. В центральных областях возможно налипание мокрого снега, местами гололед. .

Погода в Украине 24 февраля

По прогнозам синоптиков, во вторник днем температура воздуха достигнет от 0 до +8 градусов. Ночью местами опустится до -4.

Однако, как и в понедельник, такое потепление будет сопровождать мокрый снег, местами с дождем. По прогнозам синоптиков, такие осадки ожидаются по всей территории Украины.

Погода в Украине 25 февраля

25 февраля погода существенно не будет отличаться от предыдущих дней. Как и в начале недели, по всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом и "плюс" на термометрах.

Днем воздух прогреется от 0 до +8 градусов. Ночью опустится от +1 до -4 градусов.

Напомним, в Украине, начиная с понедельника, 23 февраля, начнется изменение температуры воздуха. Атлантический антициклон будет вытеснять холодные воздушные массы, вызвав поднятие уровня воды в отдельных украинских регионах.

Также OBOZ.UA сообщал, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

