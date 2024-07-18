В Украину придет вожделенное похолодание, атмосферный фронт уже в действии: Диденко дала прогноз

В пятницу, 19 июля, во всех регионах Украины немного снизится температура воздуха. Незначительное похолодание принесет атмосферный фронт, который начал заходить на территорию нашей страны и вызвал дожди и ливни.

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Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и станет ослабевать на юге, востоке и в центре.

"Правда, к сожалению, фронт не повсюду пройдет с осадками, потому что такая высокая температура воздуха подчас высушивает влагу далеко наверху", - отметила синоптикиня.

Так, по прогнозам Диденко, 19 июля в Украине ожидается, что температура воздуха составит:

на западе +25...+29 градусов,

на севере +27...+29 градусов,

в центре +28...+32 градуса,

на востоке +31...+34,

в Луганской области еще до +36 градусов,

на юге +32...+36 градусов.

Дожди с грозами завтра возможны только в Карпатах и вечером в Приазовье.

По прогнозам Натальи Диденко, в Киеве 19 июля предполагается сухая погода с "обморочной" температурой воздуха около +28 градусов.

В то же время синоптикиня добавила, что в дальнейшем жара еще удержится, однако уже не будет такой "февраль". По ее прогнозу, горячей температура воздуха останется в южной части, восточных областях и на Днепровщине.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 17 июля , Киев и область накрыла мощная гроза, которая местами сопровождалась сильными порывами ветра. Ненастье поваляло деревья и повредило электросети.

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