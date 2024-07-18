В Украину придет вожделенное похолодание, атмосферный фронт уже в действии: Диденко дала прогноз
В пятницу, 19 июля, во всех регионах Украины немного снизится температура воздуха. Незначительное похолодание принесет атмосферный фронт, который начал заходить на территорию нашей страны и вызвал дожди и ливни.
Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и станет ослабевать на юге, востоке и в центре.
"Правда, к сожалению, фронт не повсюду пройдет с осадками, потому что такая высокая температура воздуха подчас высушивает влагу далеко наверху", - отметила синоптикиня.
Так, по прогнозам Диденко, 19 июля в Украине ожидается, что температура воздуха составит:
на западе +25...+29 градусов,
на севере +27...+29 градусов,
в центре +28...+32 градуса,
на востоке +31...+34,
в Луганской области еще до +36 градусов,
на юге +32...+36 градусов.
Дожди с грозами завтра возможны только в Карпатах и вечером в Приазовье.
По прогнозам Натальи Диденко, в Киеве 19 июля предполагается сухая погода с "обморочной" температурой воздуха около +28 градусов.
В то же время синоптикиня добавила, что в дальнейшем жара еще удержится, однако уже не будет такой "февраль". По ее прогнозу, горячей температура воздуха останется в южной части, восточных областях и на Днепровщине.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 17 июля , Киев и область накрыла мощная гроза, которая местами сопровождалась сильными порывами ветра. Ненастье поваляло деревья и повредило электросети.
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