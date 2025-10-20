В Украину придет потепление: синоптик назвала дату и дала подробный прогноз. Карта

Со вторника, 21 октября, в Украине ожидается заметное потепление. В зависимости от регионастолбики термометров будут показывать от +9 до +15 градусов.

Детальный прогноз о потеплении в регионах Украины предоставила синоптик Наталья Диденко. Информацию подтверждают и специалисты Укргидрометцентра.

В каких областях Украины ожидается потепление

По прогнозам Диденко, 21 октября в большинстве областей Украины температура днем составит +9...+13 градусов. На юге и западе до +15 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке, где днем ожидается +7...+9 градусов.

Ближайшей ночью на западе Украины прогнозируются заморозки, термометры покажут 0...5 градусов. На остальной территории страны ночью температура опустится до +1...+6 градусов.

Синоптик отметила, что в восточных областях, а также в Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях пройдут дожди. На остальных территориях будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве 21 октября

В столице вторник пройдет без осадков. Температура ночью составит +2...+6 градусов, днем воздух прогреется до +10. В течение недели температура несколько повысится, однако существенных колебаний не ожидается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 20 октября в Украине будет "облачно" и пройдут "умеренные дожди" везде, кроме запада. Более того, из-за достаточно низкой температуры ночью эти дожди ожидаются вместе с мокрым снегом. Только на юге и востоке местами дождь будет небольшим.

