В Украину придет похолодание, часть областей накроют дожди и грозы: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В Украину после майского тепла придет похолодание. Более того, часть областей накроют дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "Майское тепло побыло в Украине с неофициальным визитом и уже отбывает домой", – говорится в сообщении.

Со среды в Украине предполагается снижение температуры воздуха до нормы для апреля.

Максимальная температура воздуха ночью и ранним утром будет достигать +5…+10 градусов, а днем ожидается +13…+17, на юге и востоке местами может быть до +19 градусов.

Ветер будет дуть с запада, в северных областях возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Пыль из пустыни Сахара еще идет в наши края, но дожди, похолодание и сильный ветер помешают этому.

"Ближайшее изменение погоды – осадки, гроза, похолодание, сильный ветер и скачки атмосферного давления – может негативно повлиять на метеопатов, людей, которые реагируют на такие метеорологические кульбиты", – отметила Диденко.

В частности, 3 апреля ожидаются периодические дожди, местами с грозами, в западных областях, на севере, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.

В Киеве в среду возможны дожди и гроза. Также прогнозируется сильный западный ветер с порывами до 15-18 м/с. В то же время в столице ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7…+10 градусов, днем до +16 градусов.

Однако эта небольшая прохлада в ближайшие выходные снова сменится повышением температуры воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA, волна тепла, которая из западного Средиземноморья принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Жители западного региона могли наблюдать это явление еще вчера, а сегодня пыль из Сахары уже накрыла значительную часть нашей страны, из-за чего небо над нами стало тусклым. Синоптики дали украинцам советы, как уберечься от влияния этой пыли.

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