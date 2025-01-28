В Украину после 'весеннего' тепла ворвется похолодание: синоптик назвала дату. Карта

Воздух днем в среду, 29 января, прогреется до +10 градусов. Осадки в этот день маловероятны, а ветер будет умеренным и временами порывистым.

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Тепло будет и на следующий день, а вот с 1 февраля в Украину ворвется похолодание. Такой прогноз на ближайшие дни сделала синоптика Наталья Диденко.

"Среда в Украине обещает быть теплой. 29 января максимальная температура воздуха будет +7+12 градусов, в западных областях и в южной части +12+16 градусов. Кстати, интересная деталь: традиционно более теплое Закарпатье на этот раз нарушит стереотип, там завтра +9+11 градусов", – отметила она.

Синоптик также добавила, что ветер в этот день будет южный – умеренный, временами порывистый.

Серьезных осадков на большинстве территории нашего государства Диденко не прогнозирует, вероятными она считает дождь и мокрый снег в Карпатах и на Закарпатье ночью, а также дождь на Волыни и Ривненщине.

"В Киеве в среду осадки маловероятны. Ветер южный, порывистый. Будет тепло в столице: ночью +5, днем +9 градусов", – добавила синоптик.

Тепло должно быть также 30 января, а последний месяц зимы начнется с похолодания.

"Побудьте больше на свежем воздухе, проветрите на балконе тяжелые молесборные вещи типа ковриков, тканых шерстяных интерьерных домашних украшений и немодных шуб, обратите внимание, что день все-таки увеличился и порадуйтесь этому факту. Приятный теплый сюрприз от зимы еще побудет, а уже 1 февраля в Украине начнется похолодание", – прогнозирует Диденко.

Напомним, накануне синоптики дали оптимистический прогноз на неделю. Столбики термометров будут подниматься до +15 градусов, осадков при этом не ожидается.

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