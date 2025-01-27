До 15 градусов тепла и почти без осадков: синоптики дали оптимистический прогноз на неделю

В последующие дни, 28-31 января, погода в Украине будет определяться полем повышенного атмосферного давления и будет достаточно теплой, местами столбики термометров поднимутся до +15 градусов. При этом осадков синоптики почти не прогнозируют.

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Лишь в среду в западных, Житомирской и Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь, а ночью в Карпатах он дополнится мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Там отметили, что теплый воздух в ближайшие дни будет поступать с юго-востока. В ночные и утренние часы могут образовываться туманы: 28-29 января в восточных областях и на Приазовье, а 30 – почти по всей территории Украины.

"Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

Во вторник, 28 января, в Украине будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура ночью – 0-5 градусов тепла, в Карпатах и восточных областях местами 1-3 мороза. Днем будет 5-10 градусов тепла, а на западе и юге страны – 9-14.

В последующие дни температура воздуха ночью составит 0-6 градусов тепла, в Карпатах и восточных областях местами будет 1-3 градуса мороза.

Днем воздух прогреется до 5-11 градусов тепла, на юге страны, 28-29 января и в большинстве западных областей будет 9-15 градусов с отметкой "плюс".

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сказала, что в конце января в Украине ожидается настоящий пик тепла. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов.

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