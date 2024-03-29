В Украину после потепления ворвется новая волна холода: синоптик дала прогноз. Карта

На выходных 30-31 марта в Украине ожидается теплая весенняя погода, местами столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Повсюду без осадков, будет светить солнце. А со вторника и среды ожидается новая волна похолодания.

Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. "В Украине в субботу-воскресенье везде ожидается солнечная погода и +20...+25 градусов. Разве что в субботу на востоке +15...+18 градусов", – сообщила она в своем Telegram-канале.

В Киеве 30 и 31 марта будет светить солнце, +20...+22 градуса, прогнозирует синоптика.

Однако после тепла, по ее словам, украинцев ждет новая волна похолодания.

Во вторник, 2 апреля, температура воздуха снизится в западных областях, а в среду, 3 апреля – в большинстве областей Украины.

"А пока – март готовит прекрасное солнце и тепло на субботу-воскресенье. Цветы очень просят поставить их поближе к солнышку и свежему воздуху! Пока мы будем вдыхать этот замечательный воздух на природе или хотя бы в парке", – посоветовала Наталья Диденко.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, 2 апреля ожидается снижение температуры воздуха до ночных -6 градусов, днем +23...+25.

В среду, 3 апреля, северную, центральную и западную части Украины накроют дожди, на западе похолодает до ночных +10...+12 и дневных +13...+16, на остальных территориях сохранится тепло до +22...+25 .

Как сообщал OBOZ.UA, на апрель 2024 года синоптики обещают много пасмурных дней с осадками в виде дождя. Однако температура воздуха будет оставаться достаточно высокой.

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