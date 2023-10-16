Будет холодно, местами пройдет мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В течение этой недели на погоду в Украине будет влиять антициклон Verena, который придет на смену атмосферному фронту. Повышение атмосферного давления прогонит осадки, которые сейчас накрыли всю страну, но позже дожди вернутся, а местами даже пройдет мокрый снег.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала украинский синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что во вторник, 17 октября, осадков в Украине не прогнозируется. Этот день будет холодным, однако время от времени на небе будет появляться солнце.

В большинстве областей будет от +8 до +12 градусов, на юге теплее – от +12 до +16 градусов. Ночью и утром воздух прогреется до +1…+6 градусов, местами ожидаются заморозки.

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"В Киеве во вторник будет сухая погода, холодная и с порывистым ветром. Ночью +2+5 градусов, возможны заморозки, днем около +10 градусов", – добавляет Диденко.

По ее словам, вся неделя в Украине будет прохладной, в пятницу, субботу, воскресенье станет еще холоднее, а в субботу на севере и западе страны местами пройдет мокрый снег.

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что во вторник, среду и четверг в Украине будет преобладать погода без осадков, лишь 17 октября на востоке и северо-востоке страны, а днем 19 октября на Закарпатье и в Карпатах ожидается небольшой дождь.

В целом в течение недели показатели температуры воздуха будут невысокими. Температура ночью будет колебаться от 2 до 8 градусов тепла, местами, кроме юга, возможно снижение от 0 до 2 градусов мороза, а в Карпатах – до 4 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 7-13 тепла, в южной части Украины – до 12-18 градусов.

Температура воздуха в западных и северных областях 20 октября ночью будет 2-8 градусов тепла, днем 5-11 с отметкой "плюс", а в Карпатском регионе – 12-15 градусов по Цельсию.

В пятницу и субботу, 20 и 21 октября, в Украину вернутся осадки.

"Дожди (в северной части с мокрым снегом), ночью 20 октября в южной и восточной частях, днем 21 октября на юге страны без существенных осадков", – говорится в прогнозе.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября в Украине ожидается похолодание вплоть до морозов. Ночью на севере страны будет до -6, на других территориях существенно теплее.

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