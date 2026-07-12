В Украину надвигается потепление: какая будет погода в понедельник, 13 июля. Карта

В понедельник, 13 июля, в Украину погода будет постепенно возвращать антициклон. В отдельных регионах температура воздуха начнет повышаться, однако в других областях сохранится грозовой фронт с дождями.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Солнечная погода установится местами на востоке, юге и в некоторых центральных регионах Украины.

Погода в Украине и Киеве 13 июля

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, на северо-востоке страны и в Одесской области, днем везде, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с, днём в восточных областях местами шквальные порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днём воздух прогреется до +23...+28 градусов. На западе ночью +9...+14 градусов, днём +20...+25 градусов.

В Киевской области завтра в течение дня переменная облачность. Ночью без осадков, днём дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов , днем +23...+28 градусов тепла.

Завтра в столице ночью +14...+16 градусов, днем около +25 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, во второй половине июля в Украине прогнозируют возвращение сильной жары. Её пик придётся на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 °С.

Согласно данным ученых, над Атлантикой формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

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