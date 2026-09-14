В Украину надвигается похолодание: синоптик назвала сроки

На следующей неделе в Украине ожидается заметное похолодание. Нынешняя неделя в Украине в целом будет теплой и комфортной, поэтому её стоит использовать для прогулок на свежем воздухе.

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С 21 сентября температура снизится, а осадков станет больше. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

Во вторник, 15 сентября, погода в разных регионах будет неодинаковой. В восточных областях, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, ожидаются дожди, связанные с активностью восточного циклона.

Осадки также местами возможны на западе страны, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В то же время на большей части территории Украины прогнозируется сухая и солнечная погода. Температура воздуха в течение дня будет преимущественно составлять +18…+23 градуса.

Прохладнее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там столбики термометров покажут около +14…+18 градусов.

В Киеве 15 сентября ожидается около +20 градусов. Синоптик не прогнозирует значительных осадков, хотя местами из облаков может выпасть несколько капель дождя.

В дальнейшем на текущей неделе сохранится преимущественно теплая погода, а количество осадков будет небольшим. В то же время прогноз на следующую неделю пока предварительный и может уточняться.

Ожидается, что с 21 сентября в Украине станет значительно холоднее, а вместе с похолоданием придут и дожди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 сентября дожди в Украине будут постепенно стихать, а в большинстве регионов ожидается переменная облачность. В западных, северных и центральных областях будет преобладать сухая погода.

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