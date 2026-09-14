Дожди отступят: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

Во вторник, 15 сентября, дожди в Украине будут постепенно стихать, а в большинстве регионов ожидается переменная облачность. В западных, северных и центральных областях будет преобладать сухая погода.

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Максимальная температура днем составит +22 градуса. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Подробнее о погоде на 15 сентября

По информации синоптиков, в западных областях, в частности, в Закарпатье, в Черновцах и Ивано-Франковске будет солнечная и малооблачная погода.

Дневная температура воздуха здесь достигнет +20 – +22 градусов, ночью ожидается +9 – +12. Во Львове, Луцке, Ровно и Тернополе термометры покажут +17 – +21 градус днем.

В северных и центральных регионах (Киев, Житомир, Чернигов и Черкассы) прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Температура днем будет колебаться в пределах +18 – +20 градусов, при этом ночные показатели будут держаться на уровне 10 – 14 выше нуля.

На юге страны, в частности в Одессе, Николаеве, Херсоне и в Крыму, дневная температура воздуха достигнет +20 – +22 градусов, ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +13 – +17 градусов.

На востоке (Харьков, Луганск, Донецк) синоптики прогнозируют от +16 до +22 градусов в зависимости от района, местами пройдут небольшие дожди. А ночью температура опустится до +12 – +19.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что новая неделя в Украине начнется с прохладной и местами дождливой погоды, однако уже со среды температура воздуха будет постепенно повышаться.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2026 года готовит украинцам классический переход от летнего тепла к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября еще порадует солнечными и тёплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится.

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