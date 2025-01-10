В Украину на выходных ворвется похолодание: синоптик рассказала, где ждать снега. Карта

В Украине на выходные ожидается похолодание, уже 11-12 января столбики термометров ночью опустятся ниже нуля. На большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в некоторых регионах в субботу, 11 января, сохранится более теплая погода.

11-12 января в Украине ночью температура опустится до 0-4 градусов, а днем в большинстве областей ожидается от 1 мороза до 3 градусов тепла. Теплая погода 11 января будет еще на юге и востоке страны, но уже в воскресенье похолодание распространится и на эти регионы.

В ближайшую ночь и утром 11 января в северных и центральных частях пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем и вечером осадки наиболее вероятны на востоке Украины и местами в западных областях.

12 января осадки с мокрым снегом возможны на севере и западе. В других регионах дожди маловероятны, но небо затянут облака. Ветер будет преобладать юго-западный.

Погода в Киеве на 11-12 января

В столицу конец недели принесет похолодание. Город окажется в тылу холодного атмосферного фронта циклона Чарли. 11-12 января в столице ночью прогнозируется -1...-4 градуса, а днем 0...+2 градуса.

Ожидается преимущественно облачная погода: в ближайшую ночь возможен мокрый снег, днем – без существенных осадков. В воскресенье возможен небольшой мокрый снег.

"На следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов – среднеевропейская зима", – отметила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Диденко рассказывала, что 8 января столбики термометров в Украине будут показывать стабильный плюс. Но уже с 11-го числа на смену теплу придет похолодание.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Натальи Птухи, в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Поэтому погода до конца зимы может постоянно меняться.

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