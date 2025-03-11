В Украину идет похолодание, часть областей накроют дожди: синоптик дала детальный прогноз. Карта

В Украине идет похолодание, часть областей покроют дожди. В среду, 12 марта, в западных и северных регионах, а также в Винницкой области ожидаются осадки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. К общей погодной картине еще прибавится сильный ветер.

"В южной части, в центральных областях и на востоке – штормовой ветер юго-западного происхождения до 15-20 метров в секунду. На западе и севере – просто порывистый", – говорится в сообщении.

В Сумской и Черниговской областях столбики термометров покажут до +9+12 градусов.

На остальной территории будет несколько теплее: предполагается +12+18, на юге и в центре местами до +18+20 градусов.

В Киеве, 12 марта, будет преобладать порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха будет составлять максимально +12+14 градусов, пройдет дождь.

В субботу, 15 марта, в западных областях температура воздуха снизится, в воскресенье, 16 марта, основная часть территории Украины окажется в новой холодной воздушной массе, днем температура воздуха опустится до +4+10 градусов.

"Пора понемногу присматриваться к цветам на подоконниках – сортировать, обрывать, выбрасывать старые кусочки калачиков без сомнения, поддержать, подумать, что оставить, а что вынести на улицу. Чтобы уж когда придет законное тепло и окна будут помыты, поставить на балконы красивые цветочки в красивых вазончиках", – написала Диденко.

Напомним, начало новой недели принесет Украине теплую и сухую весеннюю погоду. Однако уже 14 марта осадки охватят всю территорию страны и станет несколько прохладнее.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта Киев оказался в первой десятке рейтинга самых загрязненных городов мира. В КГГА объяснили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия.

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