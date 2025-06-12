В Украину идет еще одна порция прохлады из северных широт: синоптики предупредили об изменении давления
В четверг, 12 июня, погода в Украине будет в большинстве регионов неустойчивой с кратковременными дождями. Это связано с движением атмосферных фронтов, из-за которого давление будет претерпевать колебания.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там отметили, что на Украину будет распространяться еще одна порция прохлады из северных широт.
Это повлечет "неуютный оживленный северо-западный ветер", особенно порывистым он будет днем. Также в четверг ожидаются низкие как для лета температуры воздуха.
Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, лишь в западных, ночью и в восточных областях без осадков.
"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья и востока, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°; на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 21-26°", – сказано в сообщении.
В Киевской области сегодня облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь.
Температура воздуха по области ночью составит 10-15 градусов, днем будет 16-21 тепла. В Киеве ночью 12-14 градусов, днем 18-20 с плюсом.
Несмотря на похолодание синоптики объявили предупреждение о пожарной опасности. Так, до 14 июня включительно по всей стране, кроме северных и большинства западных областей, будет чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине 12 июня будет очень разнообразной. На часть территории надвигаются грозы, сильный ветер и снижение температуры. В то же время в некоторых регионах будет светить солнце.
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