Грозы и штормовой ветер: часть Украины накроет непогода, синоптик сделала предупреждение. Карта

В четверг, 12 июня, погода в Украине будет очень разнообразной. На часть территории надвигаются грозы, сильный ветер и снижение температуры.

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В то же время в некоторых регионах будет светить солнце и будет по-настоящему летне. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Свежий воздух, сильный ветер, кратковременные дожди и солнце - это завтрашняя погода в Украине", – говорится в сообщении.

В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +17...+22 градуса, на востоке до +25, а теплее всего традиционно будет на юге - до +27.

Однако ожидается мощный северо-западный ветер - местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Вечером и ночью пройдут кратковременные дожди с грозами на юге и в центре. Днем непогода затронет север, восток, Волынь и Ривненскую область.

На западе (кроме Волыни и Ровенской области) и юге Украины завтра будет солнечная погода.

В Киеве 12 июня будет дождливо местами. Кроме этого, в столице прогнозируют сильный ветер.

Температура днем не превысит +17...+19 градусов. А уже в пятницу, 13 июня, в Киеве станет еще холоднее - прогнозируют лишь около +16 градусов.

Еще больше снизится температура в северных областях, включая Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую и Полтавскую - там местами будет лишь +10...+12 градусов. Но, по словам синоптика, это лишь один такой прохладный день.

Как писал OBOZ.UA, синоптики ранее предупреждали, что 10-12 июня в Украину придет настоящее похолодание - почти во всех регионах ожидают снижения температуры. Вместе с ним придут дожди, а иногда даже грозы, которые помогут освежить воздух после длительных жарких дней.

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