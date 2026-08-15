В Индонезии произошло мощное землетрясение: погибли не менее 47 человек. Видео

В субботу, 15 августа, Индонезию потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,7. После него были зафиксированы десятки афтершоков, некоторые из них были довольно сильными – магнитудой 5,9, 5,6 и 6,1. На данный момент известно о по меньшей мере 47 погибших.

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Землетрясение произошло на востоке страны, расположенной на островах Юго-Восточной Азии и частично – Океании. Об этом пишет Reuters. Толчки были зафиксированы на острове Флорес незадолго до 05:00 по местному времени, эпицентр землетрясения находился на глубине 15 км.

Чем менее глубоким является землетрясение, тем разрушительнее, как правило, его воздействие на поверхность.

Индонезийская метеорологическая служба объявила предупреждение о цунами и призвала население держаться подальше от пляжей и русел рек.

Сильные толчки разрушили и повредили сотни объектов инфраструктуры, офисных зданий, медицинских учреждений, домов и автомагистралей. Оползни заблокировали дороги и нарушили связь.

Известно, что в районе, наиболее пострадавшем от землетрясения, в нескольких зданиях остались заблокированными люди. Около 2000 жителей Нагекео были эвакуированы, сообщается о перебоях с электроснабжением и пробках на дорогах в некоторых районах.

В порту Маумере спасатели искали выживших под частично обрушившимся зданием.

Сильные толчки ощущались в Восточной Нуса-Тенгара, Западной Нуса-Тенгара и некоторых частях Южного Сулавеси, причем жители нескольких районов сообщали о толчках продолжительностью около минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Известно о более чем сотне погибших и раненых. Толчки также ощущались в Панаме, Эквадоре и Венесуэле.

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