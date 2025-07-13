В Украине зафиксировали землетрясение: где был эпицентр

Нагадаємо, що у ніч на 1 липня 2025 року на Полтавщині зафіксувли землетрус магнітудою 3,1 бала. Він не спричинив відчутних коливань для місцевого населення. Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу села Карпусі Полтавського району, на глибині близько 7 кілометрів.

Видео дня

А увечері 31 травня на території України було зафіксовано два землетруси. Підземні поштовхи сталися в Закарпатській області.

Як повідомляв OBOZ.UA, 11 травня жителі півдня Одеської області відчули слабкі підземні поштовхи. Їх викликав землетрус магнітудою 4,6 бала за шкалою Ріхтера, що стався в Румунії поблизу міста Фокшані.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!