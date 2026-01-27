В Украине в начале февраля ударят морозы до 24 градусов: синоптики дали прогноз

Начало последнего месяца зимы принесет украинцам уже привычные морозы. Однако, в конце недели, температура несколько возрастет.

Согласно данным сайта Sinoptik.ua, первые несколько дней февраля будут солнечными для жителей большинства украинских областей. Однако, на выходных небо затянут облака.

Погода в Киеве

Первый день февраля для киевлян будет солнечным и морозным. В этот день ожидается от -12 до -18 градусов.

В понедельник, 2 февраля небо будет солнечным, термометры покажут от -12 до -20 градусов.

Со вторника, 3 февраля ожидается небольшое повышение температуры. Согласно прогнозам, ожидается от -8 до -18 градусов.

Среда, 4 февраля для жителей столицы будет облачной, однако несколько теплее предыдущих дней. В этот день температура воздуха достигнет от 4 до 11 градусов мороза.

Четверг, 5 февраля тоже будет облачным. Ожидается, что температура составит от 3 до 9 градусов ниже нуля.

Погода в Полтаве

Начало февраля для полтавчан будет морозным и солнечным.

В воскресенье, 1 февраля, ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит от -13 до -16 градусов.

Понедельник, 2 февраля, тоже будет безоблачным температура воздуха опустится от 11 до 17 градусов ниже нуля.

Вторник, 3 февраля, синоптики обещают морозный: специалисты прогнозируют от -6 до -16 градусов.

Уже со среды, 4 февраля, ожидается несколько более теплая температура и небо, затянутое облаками. В этот день термометры покажут от -4 до -11 градусов, а в пятницу – от -6 до -8 градусов.

Погода в Днепре

Первый день февраля в Днепре будет малооблачным. Ожидается от -11 до -14 градусов.

В понедельник, 2 февраля, синоптики прогнозируют от 11 до 15 градусов ниже нуля и облачную погоду.

Вторник, 3 февраля, пройдет солнечным и морозным. Термометры покажут от -10 до -19 градусов.

Среда, 4 февраля ожидается более теплой: от -7 до -17 градусов.

В четверг тоже ожидаются меньшие морозы. По прогнозам синоптиков, температура достигнет от -4 до -14 градусов.

Погода в Черкассах

В воскресенье, 1 февраля, для жителей Черкасс синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов ниже нуля.

Понедельник, 2 февраля будет малооблачным. Термометры покажут от -15 до -20 градусов.

Вторник, 3 февраля специалисты обещают солнечный. Ожидается от 14 до 20 градусов мороза.

В среду, 4 февраля температура воздуха достигнет от -12 до -18 градусов.

Четверг, 5 февраля пройдет облачным, но относительно теплее предыдущих дней: термометры покажут от -7 до -13 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за аномальных погодных условий по всей Украине повреждены линии электропередач и связи на железной дороге, из-за чего часть участков перевели на аварийный режим, а движение обеспечивают резервные тепловозы. Наибольшие задержки фиксируют у поездов одесского направления от 6 до 8 часов, в частности рейс Одесса-Ужгород отстал от графика более чем на 8 часов.

