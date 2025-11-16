В Украине в 2026 году появятся новые цифровые услуги: какие проекты в разработке

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что в следующем году в Украине появятся новые цифровые услуги. Среди них в частности е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале. В субботу, 15 ноября, он встретился с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.

"В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно. Параллельно оптимизируем работу ЦПАУ, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом", – написал министр.

По его словам, сейчас в работе находятся важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса.

"Уже в следующем году будут первые результаты реформ", – пообещал Федоров.

е-Акциз – это электронная система прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах – цифровое решение для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. Это заменит бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, отмечали в Государственной налоговой службе Украины.

е-Нотариат – это цифровая платформа, которая позволит украинцам осуществлять часть нотариальных действий онлайн через приложение Дія. Вместо физических визитов к нотариусу можно будет заверить копии документов, доверенности и другие действия через видеосвязь.

О чем еще рассказал министр

Он сообщил, что в приложении Дія уже более 23 млн пользователей.

Благодаря Дія.City развивается цифровая экономика – с момента создания этого правового и налогового пространства для IT-компаний в Украине резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов.

Отметил Федоров и успех Мрії – государственной образовательной экосистемы для учеников, родителей и учителей. С началом учебного года к ней присоединилось уже более 2500 школ. Сейчас происходит постепенная интеграция функций на базе ИИ, запущены первые элементы геймификации.

"Недавно запустили инновационный цифровой портал Госстата. Реформа Госстата является основой для того, чтобы государство принимало решения на основе качественных данных, а каждый гражданин мог получить нужную статистику за считанные секунды", – написал глава Минцифры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине появятся новые онлайн-услуги для водителей в Дії, которые позволят управлять номерными знаками без посещения Сервисных центров МВД. Пользователи смогут сохранять, бронировать и переоформлять свои номера прямо в приложении.

