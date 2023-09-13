В Украине ухудшится погода: синоптики дали подробный прогноз на четверг. Карта

На смену теплой и солнечной погоде, бурлившей в последние дни, в Украину придет волна похолодания. Так, в четверг, 14 сентября, в части областей ожидается ненастье и дожди.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Сначала дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях, в некоторых центральных и Одесской области, однако впоследствии они распространятся и на восточные регионы.

В четверг, 14 сентября, с приходом холодного фронта температура воздуха в Украине снизится. Так, в западных областях прогнозируется +20 до +26 градусов завтра. На других территориях тепло еще немного продлится, ожидается от +24 до +29 градусов. На востоке будет прохладно с температурой от +21 до +24 градусов. В этот день также преобладает юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В Киеве 14 сентября прогнозируется теплая погода с температурой до +27 градусов. Но во второй половине дня или к вечеру к городу приблизятся дожди с грозой. Похолодание в Киеве ожидается на следующий день, 15 сентября.

Как отметила синоптик, влияние фронтальной зоны приведет к снижению температуры воздуха в большей части областей 15 сентября. Однако в выходные в Украине снова потеплеет.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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