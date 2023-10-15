В Украине ухудшится погода, надвигается значительное похолодание: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в первые три дня на следующей неделе. 16-18 октября на территории страны ожидается значительное похолодание, в некоторых западных регионах ночью столбики термометра будут опускаться ниже нуля.

Также прогнозируются осадки, особенно вероятными и интенсивными будут в понедельник. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, в понедельник, 16 октября, дневная температура в западных и северных регионах, а также в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях будет преимущественно составлять +7...+9 и +8...+10 градусов, ночью же на западе преимущественно установится температура +6...+4.

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Более теплым ожидается день на юге (+12...+14), а в Донецкой и Луганщине воздух прогреется +13...+16 градусов. Ночь на востоке и юге страны также будет теплее – до +12 градусов.

Дожди в этот день возможны практически по всей территории Украины, особенно в центре.

Вторник, 17 октября, преимущественно будет прохладным: в большинстве регионов днем воздух прогреется до +8...+10, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – до +12...+14 градусов.

Ночь холоднее всего будет на западе страны: там прогнозируют снижение температуры до +3...+1 градусов. На юге и востоке ночная температура будет колебаться в диапазоне +7…+5.

Дожди в этот день, по прогнозам синоптиков, отступят: по всей территории страны ожидается небольшая облачность без осадков.

В среду, 18 октября, дожди вернутся: местами они возможны в большинстве областей нашего государства. Сохраняется тенденция к дальнейшему похолоданию на западе: там столбики термометра ночью могут опуститься до 0 градусов, а на Закарпатье и в Ивано-Франковской области прогнозируются ночные заморозки до -1 градуса.

На юге ночь будет теплее: от +7...+5 до +11...+9. На остальной территории ночью преимущественно ожидается +4...+2 градуса.

А вот днем холоднее всего будет на Черниговщине, Киевщине и Сумщине: +7...+9. Немного теплее будет среда для восточных (от +9...+11 до +10...+12 градусов) и западных (от +8...+10 до +10...+12 градусов) регионов. На юге ожидается от +13...+15 до +14...+16 градусов тепла.

Напомним, в преддверии синоптики рассказали о погоде в Украине в воскресенье, 15 октября. В этот день воздух прогреется до +25, но с дождями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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