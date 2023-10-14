До +25, но с дождями: синоптики рассказали о погоде в Украине в воскресенье, 15 октября

В воскресенье, 15 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На западе Украины, а также в некоторых северных и центральных областях пройдет волна дождей.

На остальных территориях в этот день осадки не ожидаются. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В течение суток в западных областях ожидаются температура в пределах 9-14 градусов. В остальных областях ночью температура будет составлять 8-13 градусов, в юго-восточной части 5-10 градусов тепла, а днем в северных и большинстве центральных областей ожидается в пределах 13-18 градусов, на других территориях – 18-23 градуса тепла, а на юге Одесщины может достичь даже 25 градусов.

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В Карпатах ночью синоптики осадков не предсказывают, а утром и днем ожидаются дожди, местами сильные. Температура ночью и днем составит лишь 4-9 градусов тепла.

В воскресенье ожидается ветер с юго-западного направления, который сменится северо-западным в западных и северных областях. Его скорость будет составлять 7-12 м/с, а в отдельных районах западной части ожидаются порывы до 15-20 м/с.

В Киевской области 15 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем в столице пройдет дождь. Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет составлять 8-13 градусов тепла, днем 13-18 градусов. В Киеве днем ожидается 14-16 градусов тепла.

Напомним, что в выходные 14-15 октября в Украине ожидается теплая осенняя погода с температурой воздуха до +24 градусов, однако местами прольются дожди. В субботу осадки прогнозируются на западе страны, а в воскресенье – также в центральных и северных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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