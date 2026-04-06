В Украине ударят заморозки, будет штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Украине в ближайшие дни резко ухудшится погода – синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре. Непогода охватит большинство регионов и может повлиять на работу транспорта и энергетической инфраструктуры.

В то же время существует угроза для сельского хозяйства из-за понижения температуры. Об этом сообщает ГСЧС Украины, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем 7 апреля в западных областях ожидается штормовой ветер с порывами 15–20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый), что свидетельствует о потенциально опасных погодных условиях.

Вместе с этим в Украину придут заморозки. Ночью 7 апреля температура на поверхности почвы опустится до 0–3 градусов в западных, северных и большинстве центральных областей. В Закарпатье также возможны заморозки в воздухе до 0–3 градусов.

В ночь на 8 апреля заморозки на почве прогнозируются уже по всей территории Украины. В воздухе температура до 0–3 градусов ожидается в Закарпатской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Ночь на 9 апреля также будет холодной: заморозки на почве сохранятся по всей стране, а в воздухе они возможны в большинстве регионов, в том числе и в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. В связи с этим объявлен ІІ уровень опасности (оранжевый).

Синоптики предупреждают, что сильные порывы ветра могут осложнить работу энергетиков, коммунальных служб и движение транспорта. В то же время заморозки представляют серьезную угрозу для раннецветущих плодовых деревьев и будущего урожая.

Граждан призывают быть осторожными: во время пребывания на улице избегать нахождения под большими деревьями, вблизи линий электропередач и рекламных конструкций.

