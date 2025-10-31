В Украине тотальный дефицит кадров: Либанова указала на большой вызов и оценила ситуацию с уровнем бедности населения

В Украине – острая нехватка рабочей силы, и это уже превратилось в системную проблему, с которой сталкиваются почти все работодатели. Ситуация осложняется не только из-за войны, но и из-за хронического нежелания бизнеса платить достойную зарплату.

Об этом в интервью проекту "Орестократия" заявила директор Института демографии и исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова. По ее словам, дефицит кадров – тотальный.

"Практически все работодатели жалуются, что не хватает рабочих рук. Но они начали мне об этом говорить еще перед ковидом. У меня была встреча с работодателями, и один из них подошел, очень такой известный, уважаемый, авторитетный, и говорит: "Вы мне еще 10 лет назад говорили, что либо мы начинаем платить нормальную зарплату людям, либо у нас не будет кадров. Я вам не поверил тогда, а теперь верю", – сказала она.

По ее словам, уровень бедности в Украине сейчас достигает около 30%, что на 6% больше, чем до начала полномасштабной войны.

"Это существенно. Кроме того, бедность углубилась", – подчеркнула Либанова.

Относительно возможного завоза иностранной рабочей силы, Либанова не верит в прогнозы о необходимости в 10 миллионах мигрантов.

"Не думаю, что понадобится столько рабочей силы. Разве что мы "взбесимся" и будем восстанавливать довоенную экономику... Но не уверена, что мы до такого уровня дойдем. Мы будем строить новую экономику", – объяснила эксперт.

В то же время она отметила, что речь не обязательно идет о мигрантах из мусульманских стран – все зависит от условий, которые Украина создаст для работы. Это могут быть и поляки. Все будут определять экономические возможности.

Либанова также убеждена, что после завершения войны Украина получит свой "План Маршалла", и средства на восстановление обязательно будут.

"Чьи это будут деньги, я не знаю, и, честно говоря, меня это не очень интересует. Если будут инвестиции, то это означает, что здесь будет и достойная зарплата, и условия самореализации", – сказала она.

Несмотря на это, Либанова предостерегает, что бедность не исчезнет сразу.

"Бедность – это не только доходы, но и условия жизни, медицина, образование, культура, транспорт, дороги, инфраструктура. Зарплата иностранцам в иностранных компаниях, я уверена, будет достойной. Будут ли платить украинцам столько же – не уверена", – резюмировала эксперт.

