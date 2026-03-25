В Украине создадут центры подготовки юношей к национальному сопротивлению: как это будет работать

В Украине создадут специальные центры подготовки юношей к национальному сопротивлению, где студенты и школьники получат навыки защиты страны у профессиональных инструкторов. В учебных заведениях появится новая дисциплина "Основы национального сопротивления".

Соответствующий закон №13347 приняла Верховная Рада 25 марта. За документ проголосовали 263 народных депутата.

"Основы национального сопротивления" заменит БЗВП

Согласно принятому закону, вместо базовой общевойсковой подготовки будет введен комплексный подход – подготовка к национальному сопротивлению, которая будет касаться студентов и учащихся независимо от пола.

В учебных заведениях появится дисциплина "Основы национального сопротивления", а преподавание предмета "Защита Украины" будет обновлено и усовершенствовано. Программа новой дисциплины охватывает домедицинскую помощь, управление дронами, кибербезопасность, противодействие дезинформации, тактическую и огневую подготовку.

Также будут созданы специализированные Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенные для проведения практических занятий.

Как это будет работать

Школьники и студенты смогут проходить практические занятия под руководством профессиональных инструкторов, а огневую подготовку будут отрабатывать на полигонах Вооруженных сил и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Практические занятия будут включать обучение стрельбе из стрелкового оружия, правилам минной безопасности, оказанию домедицинской помощи и другим базовым навыкам, необходимым в военное время. Они будут проводиться на полигонах ВСУ, стрельбищах, в тирах и учебных центрах, с обязательным соблюдением правил безопасности.

К обучению также планируют привлекать ветеранов войны, общественные организации, спортивные и образовательные учреждения, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием.

Лица, чье вероисповедание не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "вооруженные" модули курса другими составляющими подготовки.

Лица с инвалидностью или те, кто потерял трудоспособность, освобождаются от практических занятий.

При этом закон отдельно предусматривает, что во время подготовки не допускается никакая форма дискриминации, в том числе по признаку пола.

