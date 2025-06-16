В Украине снова похолодает: синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать. Карта

Во вторник, 17 июня, погода в Украине будет преимущественно дождливой – дожди с грозами пройдут в центральных областях. Утром осадки ожидаются на севере, вечером – на востоке, а на юге будет дождливо только в Одесской области.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, который опубликовала синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. По ее словам, день будет теплым, на юге жарким, а 20 июня похолодает (кроме юга). Периодические дожди возможны преимущественно на северу Украины.

Также во вторник будет ветрено – прогнозируют порывы северо-западного направления.

Температура воздуха днем ожидается +21..+26 градусов, на юге +25..+30 градусов. Немного прохладнее будет от Черниговщины через восточную Киевскую область до Черкасской - там ожидается +17..+22 градуса.

В Киеве 17 июня утром пройдет дождь, вероятно с грозой, днем без существенных осадков, говорится в прогнозе Диденко. Температура воздуха составит +22..+24 градуса. В то же время 20 и 21 июня в столичном регионе похолодает на несколько градусов.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с грозовыми дождями и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха отметила, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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