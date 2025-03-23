В Украине с 24 апреля заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД: список по областям

В Украине в ряде регионов установлено около 40 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. 36 из них установят в новых местах, остальные возобновят работу.

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Заработают эти комплексы автофиксации ПДД с понедельника, 24 марта. Подробности и полный список адресов, где установлены камеры фиксации, обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Внимание! Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД. С 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу", – говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что в придачу к этому с завтрашнего дня во Львове два прибора, ныне фиксирующих лишь превышение скорости, будут дополнительно контролировать также нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств. Речь идет о комплексах, установленных по адресам: просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская) и просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Червоной Калины).

Новый комплекс автофиксации во Львове установлен на:

ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского).

В Волынской области начнут работу комплексы на:

74 км+273 автодороги Р-15 (направление направленности прибора г. Владимир)

76 км+247 автодороги Р-15 (направление направленности прибора с. Будятичи)

125 км+475 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Луцк)

119 км+027 автодороги Н-22 (направление направленности прибора г. Луцк)

64 км+946 автодороги Н-22 (направление направленности прибора ул. Народная, пос. Торчин)

101 км+613 автодороги Н-22 (направление направленности прибора г. Луцк)

Новые комплексы в Днепропетровской области установили на:

423 км+643 автодороги Н-08 (направление направленности прибора г. Запорожье)

в Павлограде по ул. Днепровская, 409 (направление направленности прибора ул. Возрождения)

по ул. Днепровская, 409 (направление направленности прибора ул. Возрождения) в Павлограде, на ул. Днепровская, 16 (направление направленности прибора ул. Кооперативная)

В Житомирской области соблюдение правил дорожного движения будут контролировать с помощью камер на:

167 км+547 автодороги М-21 (направление направленности прибора г. Житомир)

230 км+919 автодороги М-21 (направление направленности прибора г. Бердичев)

На Закарпатье заработают комплексы на:

807 км+021 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Барвинок)

749 км+346 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Голубино)

в г. Ужгород на ул. Собранецкая, 152 (направление направленности прибора ул. Верховинская)

В Ивано-Франковской области новые комплексы будут работать в городе Калуш на:

просп. Леси Украинки, 27 (направление направления направленности ул. Дзвонарская)

ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направленности прибора ул. Тихого)

В Киевской области дополнительные комплексы автофиксации нарушений ПДД установили на:

14 км+116 автодороги Р-01 (направление направленности прибора г. Обухов)

101 км+350 автодороги М-03 (направление направленности прибора г. Харьков)

49 км+700 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Калиновка)

27 км+371 автодороги Р-02 (направление направленности прибора г. Киев)

28 км+518 автодороги Р-02 (направление направленности прибора с. Лютеж)

Дополнительный комплекс установлен в Николаевской области – на 139 км+684 автодороги М-14 (направление направленности прибора с. Константиновка).

В Одесской области новые камеры появятся с понедельника на:

125 км+949 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)

190 км+050 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Одесса)

229 км+530 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)

237 км+550 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)

271 км+315 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Одесса)

39 км+423 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)

17 км+125 автодороги М-28 (направление направленности прибора г. Одесса)

16 км+729 автодороги М-15 (направление направленности прибора с. Маяки)

В Тернопольской области дополнительные комплексы установили на:

303 км+307 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Тернополь)

0 км+738 автодороги Р-41 (направление направленности прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)

374 км+935 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Тернополь)

В Черкасской области установлены дополнительные комплексы на:

548 км+324 автодороги М-30 (направление направленности прибора с. Паланка)

547 км+816 автодороги М-30 (направление направленности прибора г. Умань)

В Черниговской области новые камеры заработают по адресам:

6 км+801 автодороги Р-56 (направление направленности прибора г. Чернигов)

Чернигов, перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление направленности прибора ул. Урочище Святое)

Чернигов, ул. Шевченко, 101 (направление направленности прибора просп. Левка Лукьяненко)

Чернигов, ул. Шевченко, 114 (направление направленности прибора ул. Кольцевая)

Также Белошицкий оставил ссылку на полный перечень комплексов автофиксации нарушений ПДР, работающих в Украине.

Напомним, 1 июня прошлого года системе автоматической фиксации нарушений ПДД исполнилось 4 года. Тогда Белошицкий подводил промежуточные итоги их работы. Он заявлял, что за четыре года системы (на тот момент установлены только в 25 городах в 15 регионах государства) зафиксировали 175 аварий с погибшими и травмированными.

Также он отмечал, что за 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений о привлечении к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда полосой общественного транспорта. Из них исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.

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