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В Украине с 24 апреля заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД: список по областям

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
4 минуты
3,1 т.
В Украине с 24 апреля заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД: список по областям

В Украине в ряде регионов установлено около 40 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. 36 из них установят в новых местах, остальные возобновят работу.

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Заработают эти комплексы автофиксации ПДД с понедельника, 24 марта. Подробности и полный список адресов, где установлены камеры фиксации, обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Внимание! Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД. С 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу", – говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что в придачу к этому с завтрашнего дня во Львове два прибора, ныне фиксирующих лишь превышение скорости, будут дополнительно контролировать также нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств. Речь идет о комплексах, установленных по адресам: просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская) и просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Червоной Калины).

Новый комплекс автофиксации во Львове установлен на:

  • ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского).

В Волынской области начнут работу комплексы на:

  • 74 км+273 автодороги Р-15 (направление направленности прибора г. Владимир)
  • 76 км+247 автодороги Р-15 (направление направленности прибора с. Будятичи)
  • 125 км+475 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Луцк)
  • 119 км+027 автодороги Н-22 (направление направленности прибора г. Луцк)
  • 64 км+946 автодороги Н-22 (направление направленности прибора ул. Народная, пос. Торчин)
  • 101 км+613 автодороги Н-22 (направление направленности прибора г. Луцк)

Новые комплексы в Днепропетровской области установили на:

  • 423 км+643 автодороги Н-08 (направление направленности прибора г. Запорожье)
  • в Павлограде по ул. Днепровская, 409 (направление направленности прибора ул. Возрождения)
  • в Павлограде, на ул. Днепровская, 16 (направление направленности прибора ул. Кооперативная)

В Житомирской области соблюдение правил дорожного движения будут контролировать с помощью камер на:

  • 167 км+547 автодороги М-21 (направление направленности прибора г. Житомир)
  • 230 км+919 автодороги М-21 (направление направленности прибора г. Бердичев)

На Закарпатье заработают комплексы на:

  • 807 км+021 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Барвинок)
  • 749 км+346 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Голубино)
  • в г. Ужгород на ул. Собранецкая, 152 (направление направленности прибора ул. Верховинская)

В Ивано-Франковской области новые комплексы будут работать в городе Калуш на:

  • просп. Леси Украинки, 27 (направление направления направленности ул. Дзвонарская)
  • ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направленности прибора ул. Тихого)

В Киевской области дополнительные комплексы автофиксации нарушений ПДД установили на:

  • 14 км+116 автодороги Р-01 (направление направленности прибора г. Обухов)
  • 101 км+350 автодороги М-03 (направление направленности прибора г. Харьков)
  • 49 км+700 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Калиновка)
  • 27 км+371 автодороги Р-02 (направление направленности прибора г. Киев)
  • 28 км+518 автодороги Р-02 (направление направленности прибора с. Лютеж)

Дополнительный комплекс установлен в Николаевской области – на 139 км+684 автодороги М-14 (направление направленности прибора с. Константиновка).

В Одесской области новые камеры появятся с понедельника на:

  • 125 км+949 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
  • 190 км+050 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Одесса)
  • 229 км+530 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
  • 237 км+550 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
  • 271 км+315 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Одесса)
  • 39 км+423 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
  • 17 км+125 автодороги М-28 (направление направленности прибора г. Одесса)
  • 16 км+729 автодороги М-15 (направление направленности прибора с. Маяки)

В Тернопольской области дополнительные комплексы установили на:

  • 303 км+307 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Тернополь)
  • 0 км+738 автодороги Р-41 (направление направленности прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)
  • 374 км+935 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Тернополь)

В Черкасской области установлены дополнительные комплексы на:

  • 548 км+324 автодороги М-30 (направление направленности прибора с. Паланка)
  • 547 км+816 автодороги М-30 (направление направленности прибора г. Умань)

В Черниговской области новые камеры заработают по адресам:

  • 6 км+801 автодороги Р-56 (направление направленности прибора г. Чернигов)
  • Чернигов, перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление направленности прибора ул. Урочище Святое)
  • Чернигов, ул. Шевченко, 101 (направление направленности прибора просп. Левка Лукьяненко)
  • Чернигов, ул. Шевченко, 114 (направление направленности прибора ул. Кольцевая)

Также Белошицкий оставил ссылку на полный перечень комплексов автофиксации нарушений ПДР, работающих в Украине.

Напомним, 1 июня прошлого года системе автоматической фиксации нарушений ПДД исполнилось 4 года. Тогда Белошицкий подводил промежуточные итоги их работы. Он заявлял, что за четыре года системы (на тот момент установлены только в 25 городах в 15 регионах государства) зафиксировали 175 аварий с погибшими и травмированными.

Также он отмечал, что за 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений о привлечении к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда полосой общественного транспорта. Из них исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.

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