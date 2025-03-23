В Украине с 24 апреля заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД: список по областям
В Украине в ряде регионов установлено около 40 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. 36 из них установят в новых местах, остальные возобновят работу.
Заработают эти комплексы автофиксации ПДД с понедельника, 24 марта. Подробности и полный список адресов, где установлены камеры фиксации, обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Внимание! Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД. С 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу", – говорится в сообщении.
Белошицкий добавил, что в придачу к этому с завтрашнего дня во Львове два прибора, ныне фиксирующих лишь превышение скорости, будут дополнительно контролировать также нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств. Речь идет о комплексах, установленных по адресам: просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская) и просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Червоной Калины).
Новый комплекс автофиксации во Львове установлен на:
- ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского).
В Волынской области начнут работу комплексы на:
- 74 км+273 автодороги Р-15 (направление направленности прибора г. Владимир)
- 76 км+247 автодороги Р-15 (направление направленности прибора с. Будятичи)
- 125 км+475 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Луцк)
- 119 км+027 автодороги Н-22 (направление направленности прибора г. Луцк)
- 64 км+946 автодороги Н-22 (направление направленности прибора ул. Народная, пос. Торчин)
- 101 км+613 автодороги Н-22 (направление направленности прибора г. Луцк)
Новые комплексы в Днепропетровской области установили на:
- 423 км+643 автодороги Н-08 (направление направленности прибора г. Запорожье)
- в Павлограде по ул. Днепровская, 409 (направление направленности прибора ул. Возрождения)
- в Павлограде, на ул. Днепровская, 16 (направление направленности прибора ул. Кооперативная)
В Житомирской области соблюдение правил дорожного движения будут контролировать с помощью камер на:
- 167 км+547 автодороги М-21 (направление направленности прибора г. Житомир)
- 230 км+919 автодороги М-21 (направление направленности прибора г. Бердичев)
На Закарпатье заработают комплексы на:
- 807 км+021 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Барвинок)
- 749 км+346 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Голубино)
- в г. Ужгород на ул. Собранецкая, 152 (направление направленности прибора ул. Верховинская)
В Ивано-Франковской области новые комплексы будут работать в городе Калуш на:
- просп. Леси Украинки, 27 (направление направления направленности ул. Дзвонарская)
- ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направленности прибора ул. Тихого)
В Киевской области дополнительные комплексы автофиксации нарушений ПДД установили на:
- 14 км+116 автодороги Р-01 (направление направленности прибора г. Обухов)
- 101 км+350 автодороги М-03 (направление направленности прибора г. Харьков)
- 49 км+700 автодороги М-06 (направление направленности прибора с. Калиновка)
- 27 км+371 автодороги Р-02 (направление направленности прибора г. Киев)
- 28 км+518 автодороги Р-02 (направление направленности прибора с. Лютеж)
Дополнительный комплекс установлен в Николаевской области – на 139 км+684 автодороги М-14 (направление направленности прибора с. Константиновка).
В Одесской области новые камеры появятся с понедельника на:
- 125 км+949 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
- 190 км+050 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Одесса)
- 229 км+530 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
- 237 км+550 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
- 271 км+315 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Одесса)
- 39 км+423 автодороги М-15 (направление направленности прибора г. Рени)
- 17 км+125 автодороги М-28 (направление направленности прибора г. Одесса)
- 16 км+729 автодороги М-15 (направление направленности прибора с. Маяки)
В Тернопольской области дополнительные комплексы установили на:
- 303 км+307 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Тернополь)
- 0 км+738 автодороги Р-41 (направление направленности прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)
- 374 км+935 автодороги М-19 (направление направленности прибора г. Тернополь)
В Черкасской области установлены дополнительные комплексы на:
- 548 км+324 автодороги М-30 (направление направленности прибора с. Паланка)
- 547 км+816 автодороги М-30 (направление направленности прибора г. Умань)
В Черниговской области новые камеры заработают по адресам:
- 6 км+801 автодороги Р-56 (направление направленности прибора г. Чернигов)
- Чернигов, перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление направленности прибора ул. Урочище Святое)
- Чернигов, ул. Шевченко, 101 (направление направленности прибора просп. Левка Лукьяненко)
- Чернигов, ул. Шевченко, 114 (направление направленности прибора ул. Кольцевая)
Также Белошицкий оставил ссылку на полный перечень комплексов автофиксации нарушений ПДР, работающих в Украине.
Напомним, 1 июня прошлого года системе автоматической фиксации нарушений ПДД исполнилось 4 года. Тогда Белошицкий подводил промежуточные итоги их работы. Он заявлял, что за четыре года системы (на тот момент установлены только в 25 городах в 15 регионах государства) зафиксировали 175 аварий с погибшими и травмированными.
Также он отмечал, что за 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений о привлечении к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда полосой общественного транспорта. Из них исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!