В Украине проверили более тысячи укрытий: обнародованы неутешительные результаты

В Украине провели масштабную проверку укрытий и обнаружили существенные проблемы с их готовностью к использованию. Несмотря на значительное количество объектов в статистике, большинство из них имеют недостатки.

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Эксперты отмечают разрыв между формальным учетом укрытий и реальной безопасностью граждан. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, озвученные председателем профильного комитета ВР Еленой Шуляк.

По состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывается более 66,5 тысячи объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, рассчитанных примерно на 16,5 миллиона человек.

Наибольшую часть составляют простейшие укрытия – около 43 тысяч. Также в фонд входят более 16 тысяч противорадиационных укрытий, более 6,7 тысячи убежищ, 537 мобильных укрытий и 163 сооружения двойного назначения.

В то же время проверка показала, что наличие укрытия в учете не гарантирует его пригодности. Часть объектов оказалась закрытой, захламленной, затопленной или недоступной для людей с инвалидностью, что фактически делает невозможным их использование во время воздушной тревоги.

Мониторинг охватил 1066 общедоступных укрытий во второй половине 2025 года. По его результатам недостатки обнаружили в 991 объекте, что составляет 93% от проверенных. Только 80 укрытий не получили никаких замечаний.

В целом специалисты предоставили почти четыре тысячи рекомендаций по улучшению состояния укрытий. В среднем на одно хранилище или противорадиационное укрытие приходилось около 4,5 рекомендации, на простейшие укрытия – примерно 4, а на сооружения двойного назначения – около 2.

По словам Елены Шуляк, результаты свидетельствуют о системной проблеме: формальное наличие укрытий не соответствует их реальной готовности обеспечить безопасность людей. Она подчеркнула, что для граждан ключевым является не количество объектов в отчетах, а возможность быстро попасть в укрытие и находиться там в надлежащих условиях.

Среди причин такой ситуации называют отсутствие четких финансовых нормативов, несовершенство требований к содержанию укрытий, слабый контроль и хроническое недофинансирование, особенно простейших сооружений.

Шуляк подчеркнула, что укрытия должны рассматриваться как элемент базовой безопасности общин, а их содержание – как общая ответственность государства, местных властей и балансодержателей.

Отдельно она напомнила, что с 2025 года в Украине действует закон, предусматривающий ответственность за нарушение требований по содержанию укрытий. В частности, за недопуск к укрытию предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, за ненадлежащее содержание – от 2550 до 5100 гривен, а за повторные нарушения – до 8500 гривен.

В случаях, когда нарушения привели к гибели людей или тяжелым последствиям, предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщал OBOZ.UA, только каждая четвертая школа в Украине создала необходимые условия обучения в укрытии во время воздушной тревоги. Другие заведения не имеют возможности продолжать образовательный процесс, ведь хранилища для этого непригодны.

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