В Украине провели годовое исследование психопортрета осужденных коллаборационистов: что оно выявило

В Украине завершили годовое исследование психологического и криминологического портрета осужденных коллаборационистов. Ученые пришли к выводу, что сотрудничество с государством-агрессором имеет комплексные причины – от влияния российской пропаганды и идеологических убеждений до страха, прагматизма и попыток адаптации к жизни в оккупации.

О результатах исследования сообщил Telegram-проект "Хочу к своим". Работу под названием "Криминологический и психологический портрет осужденного коллаборанта" подготовили ученые Пенитенциарной академии Украины совместно с командой проекта.

Авторы отмечают, что исследование стало результатом годовой работы по изучению феномена коллаборационизма. Ученые анализировали не только правовые аспекты таких преступлений, но и психологические особенности, мотивацию, социальную среду и личные установки людей, которые пошли на сотрудничество с государством-агрессором.

"За каждым приговором по делам о коллаборационистской деятельности стоит сложный комплекс причин – от влияния российской пропаганды и идеологической приверженности к РФ до страха, прагматизма или попыток адаптации к условиям оккупации", – отмечают авторы исследования.

Для проведения работы использовали сразу несколько методов сбора и анализа информации. В частности, ученые применяли анкетирование, психологическое тестирование, интервьюирование осужденных, метод case-study, контент-анализ видеоматериалов, а также данные Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Офиса генерального прокурора.

Кроме того, исследователи работали непосредственно в учреждениях исполнения наказаний, где проводили глубинные интервью с осужденными за коллаборационную деятельность.

В рамках исследования коллаборационистом определяли гражданина Украины, который добровольно и сознательно сотрудничал с оккупационной администрацией, поддерживал российскую агрессию или распространял соответствующую пропаганду и совершил преступления, предусмотренные рядом статей Уголовного кодекса Украины.

Исследователи отмечают, что мотивы такого поведения могут быть разными – корыстными, идеологическими, личными или прагматическими. Вместе с тем всех осужденных объединяет сознательное содействие врагу в ущерб собственному государству.

Всего в рамках исследования изучили данные 100 человек, осужденных за коллаборационную деятельность. В выборку вошли 50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 18 до 70 лет.

Одним из первых выводов стало то, что среди осужденных за коллаборационизм преобладают мужчины. Их доля составляет 72%, тогда как женщин – 28%.

По словам авторов исследования, такая тенденция связана с особенностями занятости населения на временно оккупированных территориях.

Мужчин было больше в сферах, которые после начала оккупации первыми оказались под контролем российских войск. Речь идет о транспорте, строительстве, производстве, охране и сфере безопасности.

Именно поэтому они чаще контактировали с оккупантами и получали возможности для сотрудничества с ними.

В проекте "Хочу к своим" сообщили, что обнародованные результаты являются лишь первой частью большого исследования.

В следующих материалах ученые планируют подробно рассказать о возрастных особенностях коллаборационистов, влияние образования и информационной среды на их взгляды, мотивацию сотрудничества с врагом, психологические механизмы российской пропаганды, а также о возможных путях противодействия таким явлениям в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине находятся более 400 осужденных коллаборационистов, которые через государственный проект "Хочу к своим" заявили о своем желании выехать в Россию. Однако Россия не спешит забирать своих бывших агентов.

