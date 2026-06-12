В Украине появится новая почетная награда: как будет выглядеть и кто ее получит. Фото

Некоторые украинские ОТГ смогут получить новую награду, утвержденную президентом Владимиром Зеленским, – почетную награду "Громада-спасатель". Соответствующие статуэтки с футляром и памятные плакетки уже скоро будут изготавливаться, но информации о том, когда состоится вручение, нет.

Видео дня

11 июня Зеленский подписал указ (№491/2026), в соответствии с которым новая почетная награда "учреждена с целью отметить мужество, милосердие и солидарность, проявленные жителями территориальных громад Украины в защите независимости и суверенитета во время отражения вооруженной агрессии Российской Федерации". Об этом сообщается на сайте ОП.

Кто сможет получить награду

"Громадами-спасателями" будут признаны ОТГ, жители которых массово оказывают гуманитарную защиту и другие виды помощи в прифронтовых, оккупированных и деоккупированных территориях и Силам обороны, участвуют в укреплении обороноспособности страны, а также оказывают иную весомую поддержку независимости и суверенитету Украины.

Сначала глава государства объявит указ о присвоении почетной награды, а затем состоится официальное вручение.

"Вручение почетной награды проводится президентом Украины или по его поручению другими должностными лицами с учетом требований безопасности в отношении сохранения жизни и здоровья лиц", – говорится в документе.

Как будет выглядеть награда "Громада-спасатель"

Представители громады получат статуэтку в виде двух рук, держащих стилизованное сердце. К статуэтке будет прилагаться футляр, обтянутый бархатом темно-синего цвета.

Также будут вручаться памятные плакетки к награде с гравировкой на белом металле.

Как ранее писал OBOZ.UA, 5 июня украинский бортпроводник-спасатель Сергей Приходько посмертно получил медаль капитана Мбае Дианя за исключительную отвагу. Это одна из высших наград Организации Объединенных Наций – она вручается лицам, которые во время участия в миссии ООН проявили чрезвычайное мужество в опасной ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!