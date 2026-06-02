'За исключительное мужество': Гутерреш наградит украинца самой высокой наградой ООН

Украинский бортпроводник-спасатель Сергей Приходько посмертно получит медаль капитана Мбае Дианя за исключительную отвагу. Это одна из высших наград Организации Объединенных Наций – она вручается лицам, которые во время участия в миссии ООН проявили чрезвычайное мужество в опасной ситуации.

Награждение 5 июня во время мероприятий по случаю Международного дня миротворцев ООН проведет генсек Антониу Гутерреш. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте организации.

"Никто не должен погибать, служа делу мира. Нападения на миротворцев являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и государства-члены должны выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности и защиты персонала ООН при любых обстоятельствах", – заявил Гутерреш.

Награда, которую получит семья Приходько (в частности его дочь), была учреждена в 2014 году для награждения военнослужащих, полицейских и гражданского персонала, которые отличились особым мужеством при исполнении служебных обязанностей.

Медаль названа в честь капитана Мбае Дианя из Сенегала, который в 1994 году пожертвовал собственной жизнью в Руанде, спасая бесчисленное количество людей.

Ранее медаль вручалась только трижды. Кроме украинского спасателя, эту награду 5 июня официально передадут капралу Матиасу Рейесу из Уругвая. В январе 2025 года в городе Гома (ДР Конго) он работал в составе стабилизационной Миссии Организации Объединенных Наций (MONUSCO) и во время ожесточенных боев между Вооруженными силами Конго и повстанцами спас по меньшей мере 12 раненых конголезских военнослужащих.

Церемония состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США).

Сергей Приходько погиб в Южном Судане

Гражданин Украины в марте 2025 года работал в составе экипажа вертолета Миссии ООН в Южном Судане (UNMISS).

Мужчина добровольно согласился заменить менее опытного коллегу в чрезвычайно рискованной воздушной эвакуации группы окруженных военнослужащих в штате Верхний Нил. 7 марта во время этой операции Приходько получил смертельное огнестрельное ранение, когда вертолет попал под обстрел. Еще двое членов экипажа (украинцы Сергей Музыка и Дмитрий Теплых) пострадали.

"Укринформ" писал, что Приходько погиб, закрывая собой людей, которые совершали посадку на борт.

В ООН напомнили, что тогда участникам UNMISS были предоставлены гарантии безопасного прохода – но эти договоренности были нарушены.

"Его действия и готовность подвергать себя опасности ради выполнения миссии помогли спасти жизни людей на фоне эскалации насилия в регионе", – заявила пресс-служба.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" сообщила, что прощание с бортпроводником-спасателем Сергеем Приходько состоялось 24 марта 2025 года в Борисполе Киевской области.

"За свою профессиональную карьеру он спас не одну жизнь, участвовал во многих сложных спасательных операциях днем и ночью в странах африканского континента. Но ни одна не поколебала в нем веру в людей, любовь к профессии и не отвернула его от неба. Наоборот, он мечтал стать пилотом многопассажирского лайнера и уже стал пилотом легкомоторного самолета и продолжал обучение. Таким мы его запомним", – заявил исполнительный директор "Украинских вертолетов" Сергей Букорос.

Приходько имел опыт в более 3500 часов налета и участвовал в 50 спасательных миссиях, включая Южный Судан, Мали и Сомали

