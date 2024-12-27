В Украине появился новый праздник: подробности

В Украине появился новый праздник – День межнационального согласия и культурного разнообразия, который будет отмечаться ежегодно 21 мая. Указ о его установке подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Соответствующий документ №883/2024 опубликован на сайте Офиса президента. Согласно указу, целью праздника является укрепление единства и согласия среди украинцев, утверждение национальной и гражданской идентичности, а также содействие развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Президент также подчеркнул, что этот день является признанием вклада всех сообществ в защиту суверенитета и независимости государства, в частности, в противодействии агрессии со стороны России.

Церемония подписания указа прошла на встрече Владимира Зеленского с представителями 17 национальных сообществ и трех коренных народов Украины. Среди присутствовавших были представители азербайджанского, белорусского, еврейского, греческого, грузинского, польского и других сообществ, а также караимов, крымчаков и крымских татар.

Зеленский поблагодарил национальных сообществ за их вклад в защиту страны и призвал их поддерживать безопасность и геополитический выбор Украины относительно членства в Европейском Союзе и НАТО. Президент выразил благодарность за внутренний мир, помогающий Украине выстоять в условиях войны.

"Хочу вас поблагодарить за единство в защите нашего государства, нашей совместной независимости – в войне, на фронте, где есть представители всех наших народов, сообществ – все граждане Украины. Благодарен за внутренний мир в Украине, который характеризует наше государство и помогает выстоять именно во время таких испытаний", – сказал он.

Напомним, в декабре 2023 года депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли законопроект о языках национальных меньшинств в Украине, что было одним из требований Еврокомиссии. Он, в частности, учитывает экспертные оценки Совета Европы и предусматривает, что в ряде сфер разрешается использование языков ЕС и нацменьшинств, кроме русского.

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