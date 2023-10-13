В Украине потеплеет до +24, но есть нюанс: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

На выходных 14-15 октября в Украине ожидается теплая осенняя погода с температурой воздуха до +24 градусов, однако местами прольются дожди. В субботу осадки прогнозируются на западе страны, а в воскресенье – также в центральных и северных областях.

Соответствующий прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в субботу, 14 октября, по всей территории Украины предвидится от +17 до +24 градусов, а в воскресенье, 15 октября, существенно посвежеет – похолодание затронет северные и западные области.

Прогноз погоды в Украине на субботу 14 октября

В субботу на всей территории страны ожидается теплая погода. Ночью на западе и юге от +10 до +14, в других регионах ночи холоднее: на севере и северо-востоке от +3 до +7. Днем воздух прогреется до +24 градусов, теплее всего будет на Прикарпатье, Буковине и Одесщине.

Видео дня

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на юге – южный. В большинстве областей переменная облачность, на Закарпатье, Львощине и Волыни местами кратковременные небольшие дожди.

В Киеве без осадков, ночью +9 +7, днем +21 +23, ветер юго-западный 7-12 м/с, переменная облачность.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье 15 октября

В воскресенье осадки распространятся на северные и центральные регионы. Дожди прольются на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Буковине, Винничине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Сумщине, и небольшие – также в Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Ночью температура воздуха в пределах +7 +15, днем на западе несколько похолодает до +11 +16, на остальных территориях тепло до +23, облачно с прояснениями.

Ветер на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с, в остальных областях – северо-западный.

В Киеве ночью дождь, +14 +12, ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха в пределах +18 +20, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская синоптик Наталья Диденко спрогнозировала новую волну похолодания с понедельника, 16 октября. По ее словами, в пятницу через Украину пройдет атмесферный фронт, который принесет дожди.

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