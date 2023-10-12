В Украину идет новая волна похолодания: синоптик назвала дату. Карта
С 15-16 октября в Украине ожидается значительное похолодание. В понедельник температура воздуха на севере страны упадет до +9 +11, ночью до +6 +8.
В частности, соответствующий прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 13 октября Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской местами пройдет небольшой дождь.
В большинстве областей востока и юга – без осадков.
В течение пятницы, 13 октября, ожидается +14 +18 градусов, на юге и западе +16+22.
Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.
В Киеве местами небольшой дождь, максимальная температура воздуха +17 +18.
В субботу в столице будет сухо, солнечно и тепло. Воскресенье уже несколько "сбавит градусы, набегут тучи и пройдет дождь", прогнозирует Наталья Диденко.
"А уже в понедельник начнется холод! Подготовьте более теплые вещи", – предупредила синоптик.
По данным Укргидрометцентра, в пятницу в Украине будет до +20 градусов тепла, небольшие дожди ожидаются во Львовской, Хмельницкой, Буковиной, Тернопольской, Луганской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.
В субботу, 14 октября, до +24, осадки только на Львовщине и Волыни. 15 октября до +22 градусов, дожди прольются в юго-западных, центральных и северных областях.
В понедельник, 16 октября, тепло сохранится только на юге и востоке, в остальных областях похолодает до +9 +11 днем.
Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре ранее спрогнозировали, что "бабье лето" в Украине продлится 3-4 дня. А в ноябре и декабре ожидаются средние температурные показатели.
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