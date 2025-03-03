В Украине потеплеет до +17, но не везде: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В первую весеннюю неделю в Украине ожидается потепление, которое будет нарастать постепенно. Столбики термометров поднимутся до +10…+15°C, а на западе местами достигнут +17°C.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, первая рабочая весенняя синоптическая неделя в Украине не подведет.

Во вторник, 4 марта, в Украине будет идти сухая погода без осадков. Температура днем будет колебаться в пределах +3…+8°C, на востоке будет немного прохладнее – +2…+5°C, в то время как в западных регионах ожидается +7…+12°C.

Весна традиционно приносит переменную погоду, и на этот раз будет сопровождаться сильный ветер западного направления. Порывы могут достигать 15-20 м/с, поэтому следует быть осторожными на улице.

В столице 4 марта тоже будет ветрено, однако без осадков. Максимальная температура днем +8°C. Диденко предостерегла жителей от пребывания под большими деревьями из-за сильных порывов ветра.

По данным Укргидрометцентра, 5 марта дневная температура воздуха будет колебаться от +5 до +16°C. Теплее всего будет на западе страны, особенно в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

На севере страны ожидается до +10°C, местами, например на Черниговщине и Сумщине, температура опустится на несколько градусов. На остальной территории – от °C +8 до +12°C.

Как сообщал OBOZ.UA, по всей территории Украины ожидается преимущественно теплая погода на Международный женский день, 8 марта. По прогнозам, дневная температура будет держаться в плюсовом диапазоне.

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