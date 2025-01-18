В Украине потеплеет до +11, Карпаты останутся без снега: в Гидрометцентре удивили прогнозом

Вторая половина зимы начнется почти с весенних температур. Похоже, что погода в Украине ставит новый рекорд. На следующей неделе во всех регионах будут преобладать плюсовые температуры с тенденцией к повышению. Столбик термометра может достигать отметки +11 градусов.

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Эту положительную картину несколько испортят осадки – мокрый снег и снег с дождем. Снег в Карпатах будет сохраняться в течение ближайших дней, а дальше из-за потепления начнет таять.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Украину идет новое потепление до +11

В настоящее время во всех регионах страны господствуют плюсовые дневные температуры, при этом сохраняется тенденция к дальнейшему потеплению. "В следующие трое суток у нас будет преобладать поле повышенного давления, почти всю следующую неделю также будет повышено давление. Это означает, что в ближайшее время у нас будет погода без существенных осадков ", – сообщила синоптик.

Она добавила, что в субботу, 18 января, на востоке и северо-востоке страны, а на следующую ночь против 19 января в восточных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. "Но уже с 19 января в большинстве регионов Украины будет преобладать погода без осадков, даже может быть прояснение. Тенденции к увеличению температуры также сохраняются ".

До 20 января ночные температуры в Украине будут колебаться в пределах -3...+3 градуса, в Карпатах -3...-6 градусов, в дневные часы 0...+6 градусов. 19-20 января на юге Украины, Закарпатье и Прикарпатье до +9 градусов.

Температура в январе составит +11 градусов

На следующей неделе продолжится потепление, на юге столбик термометра будет подниматься до рекордных +11 градусов, что, очевидно, превышает климатическую норму, отметила Наталья Птуха. По ее словам, во вторник и среду, 21-22 января ночью температуры будут колебаться вблизи 0 градусов, -4…+2 градуса "за счет того, что меньше облачности". Дневные температуры будут на уровне +2…+8 градусов, на юге Страны и в Крыму до +11 градусов.

Ночью минус, днем плюс: есть опасность гололедицы?

Учитывая, что в ночные часы в отдельных районах Украины будут небольшие морозы, а днем плюсовые температуры, есть ли опасность гололедицы? "В ближайшие дни гололедица хранится в западных областях, а остальная территория уже практически без снежного покрова. Поэтому не думаю, что небольшие минусы сильно повлияют за счет того, что нет большого количества осадков, чтобы что-нибудь замерзало. Возможно, где-то локально подмерзнет, но не больше", – объяснила синоптик.

Снега в Карпатах не будет?

Как ситуация с потеплением отразится на снежном покрове в Карпатах? Теперь благодаря не слишком высоким дневным температурам и морозам ночью снег там сохраняется, но, начиная с 21 января, и там снежный покров начнет подтаивать.

До конца января синоптики не ожидают добавления снежного покрова – наоборот, прогнозируется его таяние там, где он есть, в частности, в Карпатах. "Полностью ли он расстанет, мы не можем говорить, но подтаивать он точно будет", – предупредила Наталья Птуха.

Прогноз погоды на каждый день от Украинского гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал подробный прогноз погоды по регионам Украины на каждый день на период до 22 января включительно. Согласно ему погодная ситуация в ближайшие дни будет меняться.

Так, в воскресенье, 19 января, на всей территории Украины установится достаточно теплая погода, ведь дневные температурные показатели будут плюсовыми. Теплее всего будет на западе и юге. Там столбик термометра будет подниматься до +7 градусов. Самыми прохладными регионами будут восток и северо-восток. Там максимум температур будет днем +4 градуса. Однако в ночные часы практически во всех регионах будут преобладать температуры около 0 градусов.

В понедельник, 20 января, ожидается небольшое повышение температуры на юге и западе, где дневные показатели могут достигать +10 градусов. в центре, на севере и востоке днем температуры будут достигать отметки +4…+5 градусов. Ночные температуры будут колебаться в пределах -3…+2 градуса. Осадков по всей территории Украины не ожидается, возможны прояснения.

Во вторник, 21 января, прогнозируется небольшое похолодание по сравнению с предыдущим днем. При этом температурные показатели практически сравняются по всей территории Украины. Днем в большинстве регионов ожидается +3...+6 градусов, на юге до +8 градусов, ночью возможны небольшие морозы до -3 градусов. Возможны прояснения, осадков не предполагается.

В среду, 22 января, практически во всех регионах Украины, кроме юго-запада, ожидаются небольшие осадки – мокрый снег или снег с дождем. Тем не менее, температурный фон останется таким же, как в предыдущий день. Воздух будет прогреваться в дневные часы до +4…+6 градусов, на юге до +8 градусов, в ночные часы температуры будут колебаться около 0 градусов.